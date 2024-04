Al capolinea il successo del celebre chef vegano Matthew Kenney, ecco perché

Lo chef e imprenditore Matthew Kenny è famoso per i suoi successi nel mondo della cucina. Adesso però il pioniere del veganesimo è pesantemente criticato. Commons/Adrian Mueller

Matthew Kenney ha aperto una serie di ristoranti vegani negli anni '90, ha brillato sui social media e da allora è considerato uno chef e imprenditore stellato. Il suo successo è però arrivato alla fine: i debiti, le bugie e degli a dir poco sconvenienti SMS stanno facendo crollare il suo impero.

Matthew Kenney ha abbracciato il cibo a base vegetale all'inizio degli anni '90, dando forma a una tendenza e diventando uno chef stellato.

Il cuoco ha scritto dodici libri di cucina e ha costruito un impero vegano con oltre 50 ristoranti e scuole di cucina.

Dalla fine del 2021 le lacune finanziarie sono però diventate sempre più evidenti e gli assegni ai fornitori e ai dipendenti rimbalzano regolarmente.

Sotto falsi pretesti, lo chef continua ad attrarre investitori prima che la bolla scoppi.

Le segnalazioni di commenti razzisti sminuiscono la sua reputazione, così come le accuse secondo cui il suo personale doveva nascondere le sue relazioni amorose.

Decine di cause legali sono ora pendenti contro Kenney in diversi Stati. Il suo impero economico sembra essere al collasso. Mostra di più

È uno «chef vegano di fama mondiale» con una «carriera pluripremiata» e un «pioniere del movimento alimentare a base vegetale»: è questa la presentazione di Matthew Kenny di «CBS Mornings», che prosegue dicendo che gestisce ristoranti e scuole in tutto il mondo. Si citano Los Angeles, Miami, New York, Sydney, Parigi, Stoccolma, Londra, Berlino e Tokyo.

«Diverse migliaia di studenti si sono diplomati», afferma lo stesso Kenney. «Stiamo cercando di insegnare loro esattamente quello che facciamo: creare cibo sano che abbia un sapore davvero buono e aiuti le persone a mangiare meglio».

L’uomo, pioniere della cucina vegana negli anni '90, quando l'alimentazione a base vegetale non aveva ancora lo status che ha oggi, ha scritto dodici libri di cucina. Il cuoco ha anche avuto modo di tenere un intervento alle «TED Conferences»: il tema era «Crafting the Future of Food». Ed è apparso anche nella serie Netflix «Bad Vegan» del 2022.

Tuttavia quando dei media come il «Los Angeles Times» (LAT) o il «New York Times» (NYT) riferiscono del 59enne, la presunta storia di successo si legge in modo completamente diverso: molti dei vari ristoranti di Kenney sono stati chiusi a causa di debiti fiscali e altre irregolarità finanziarie.

Alla ricerca di investitori nonostante l'ondata di fallimenti

La stampa dipinge l'immagine di un uomo i cui dipendenti non sono pagati e vengono ripetutamente scoraggiati, che sono usati per nascondere le avventure amorose del proprio capo, che oltretutto fa commenti razzisti in alcuni SMS.

I suoi soci in affari si stanno allontanando e il suo sito web MattheyKenneyCuisine è offline. L'ascesa del celebrity chef è apparentemente al capolinea.

Un piatto di burrito in stile messicano a base vegetale del ristorante Kenney Plant Food & Wine a Miami in Florida. IMAGO/Panthermedia

Ci sono dozzine di cause legali contro il cuoco e le sue aziende in almeno nove Stati americani. Le accuse vanno dalla violazione del diritto del lavoro agli affitti e ai pagamenti salariali arretrati fino alla frode dei donatori. Lo chef deve allo Stato di New York 1,2 milioni di dollari in tasse.

Il «NYT» scrive che almeno 17 degli oltre 50 ristoranti associati a Kenney sono falliti dalla fine del 2021. Ciò che descrive bene la pasta di cui è fatto il 59enne è il fatto che continua a raccogliere fondi imperterrito, ad esempio quando ha mostrato agli investitori il suo ristorante Plant Food + Wine a Venice Beach in California.

Gli assegni rimbalzano ovunque

«Sapevo che i donatori stavano investendo in una causa persa e non potevo dire nulla», riferisce Josie Duran al «NYT», che è stata capo cameriera nel ristorante californiano dal 2021 al 2023. «L'assegno del mio stipendio era saltato per la quinta volta consecutiva e Kenney aveva raccontato loro quanto stava andando alla grande Plant Food + Wine».

I dipendenti hanno dovuto coprire il loro capo anche nella sua vita privata: «Ci è stato espressamente detto di non dire alle donne che aveva portato con sé che aveva una fidanzata», continua Duran. «E sapevamo anche di non dover menzionare le sue amanti quando invece veniva la sua ragazza».

Il salario non pagato di Duran non è un caso isolato, afferma Rebecca Rubel al quotidiano newyorchese. Dall'estate 2022 è responsabile delle risorse umane. «Era sempre lo stesso: "Aspettiamo solo i soldi da un investitore e poi tutto dovrebbe andare bene". Ma non è mai andata bene».

«Nessuno ne è mai uscito pulito»

Questa pratica apparentemente ha attraversato tutta la sua carriera: secondo Peter Cassell, che gestiva il ristorante newyorchese di Kenney all'inizio degli anni 2000, «gli assegni rimbalzavano continuamente». La sua conclusione: «Nessuno che conosco che abbia fatto affari con Matthew ne è mai uscito pulito».

Un altro piatto del Plant Food & Wine di Miami. IMAGO/Panthermedia

C'erano problemi finanziari con il suo primo proprietario. L'uomo è un certo Donald Trump. Tuttavia il 59enne riesce sempre a conquistare gli investitori. «È affascinante, è intelligente, è appassionato», spiega Cindy Landon a «LAT». «Ho pensato: "Sai una cosa? Mi butto!"».

L'attrice e vedova della star di «An Angel on Earth» Michael Landon ha investito nei ristoranti di Kenney nel 2015, anche se era stata avvertita dalla sua fiduciaria. Lo chef ha fornito informazioni finanziarie dubbie, se non addirittura nessuna. I soldi di Landon sono spariti, così come i fondi di altri sei investitori intervistati dalla «LAT».

La società in bancarotta gli paga l'affitto di 20'000 dollari

Ancora nel marzo 2022, lo chef scriveva a potenziali partner commerciali: «Speriamo di generare 100 milioni di dollari quest’anno e 250 l’anno prossimo». A quel tempo, stimava che il valore della sua azienda fosse compreso tra 50 e 100 milioni di dollari.

Solo sei mesi dopo, a causa di debiti fiscali, l'inventario del suo ristorante newyorkese «Sestina» è stato pignorato.

Ecco come appaiono gli antipasti vegani al Plant Food & Wine di Miami. IMAGO/Panthermedia

Anche Kyle Saliba, che ha aperto cinque negozi con il cuoco vegano in 25 anni, ha messo una croce su Kenney. Sebbene sia un «visionario» e un «genio», non ha «capacità imprenditoriali»: Saliba ha citato in giudizio il suo ex socio in affari e altre due persone per frode per 25 milioni di dollari.

Per colmare le lacune finanziarie, il cuoco sposta i soldi tra i suoi ristoranti. Poiché questi mancano nell’attività operativa, i fornitori e i dipendenti talvolta non sono pagati. Quando si tratta di sé stesso, lo chef stellato non è però così avaro: la sua azienda copre il suo affitto mensile di 20'000 dollari, oltre alle spese di pulizia della villa e quelle per le cure dentistiche.

Le accuse di razzismo: «Quest'uomo va fermato»

La condotta aziendale è completata dal trattamento tossico dei dipendenti. Un ex impiegato di colore lo ha denunciato per aver presumibilmente usato la parola che inizia per n*. Anche i partner commerciali asiatici e i dipendenti ebrei sarebbero stati oggetto di abusi razzisti. L'uomo ha ricevuto un risarcimento di 100.000 dollari.

Il «LAT» ha letto altri messaggi di testo razzisti: a volte Kenney scrive «gli uomini latini sono tutti piagnucoloni», altre chiama gli asiatici «indiani fruttivendoli» e a volte scrive di una donna che era carina «fino a quando ha compiuto 21 anni». Lo chef nega di aver mai scritto tali messaggi: «Queste parole non sembra nemmeno che le abbia dette o scritte io».

Ma Kenney non può più nascondere il fatto che qualcosa non va nella sua cucina. Cindy Landon gli è rimasta accanto per anni anche se non ha riavuto indietro i suoi soldi. Solo dopo aver parlato con altri investitori che hanno avuto la stessa esperienza ha raccontato quello che è successo. «Mi hanno raccontato tutti queste storie», condivide al «NYT», «e mi dicono che quell’uomo deve essere fermato».