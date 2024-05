Ascoltare musica ad alto volume attraverso le cuffie può danneggiare i tuoi canali uditivi.

Covermedia

Se desideri proteggere l'udito, è essenziale considerare pratiche di ascolto sicure.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), circa 1,1 miliardi di giovani adulti nel mondo sono a rischio di perdita dell'udito permanente ed evitabile a causa di pratiche di ascolto non sicure. Gordon Harrison, audiologo capo presso Specsavers, ha spiegato come prevenire la perdita dell'udito.

La regola delle 60/60 per le cuffie

Le cuffie, pur essendo comode, dovrebbero essere usate con moderazione. «La maggior parte dei telefoni oggi è dotata di un allarme che avvisa quando la musica è stata ascoltata troppo forte per un certo periodo», afferma Gordon.

«Ascoltare musica ad alto volume attraverso le cuffie può danneggiare le cellule ciliate del tuo orecchio interno, responsabili della trasmissione dei suoni al cervello». L'audiologo suggerisce: «Per prevenire danni seri all'udito nel tempo, è consigliabile utilizzare le cuffie per non più di 60 minuti al giorno, mantenendo il volume al massimo al 60%».

Limita i rumori forti

Evitare i rumori forti è più semplice di quanto si possa pensare. «In eventi particolarmente rumorosi, come i concerti, osserva la posizione degli altoparlanti appena entri e cerca di posizionarti il più lontano possibile da essi», consiglia Gordon.

«Non solo la musica, ma anche altri ambienti come eventi sportivi e cinema, o persino il salotto di casa a volume alto, specialmente con l'uso di una sound bar, possono essere fonti di rumore eccessivo».

Prova la protezione dell'udito ai concerti dal vivo

Se partecipi a eventi con musica ad alto volume, vale la pena considerare l'uso di protezioni per l'udito, come i tappi per le orecchie. «Potrebbe sembrare strano bloccare alcuni suoni in un evento a cui hai pagato per partecipare, ma la protezione dell'udito non elimina i suoni, bensì li modula», spiega l'esperto.

«Ciò ti permette di goderti l'evento proteggendo il sistema uditivo dai danni provocati dai bassi estremi o dai rumori di batteria». Gordon aggiunge: «Utilizzare la protezione dell'udito non solo riduce il rischio di danni futuri, ma previene anche il fastidioso ronzio che può manifestarsi dopo essere stati esposti a rumori forti».

Questo approccio consente di godere appieno degli eventi senza compromettere la salute dell'udito a lungo termine.

Covermedia