Antiage

I retinoidi andrebbero evitati fino alla fine dei 20 anni.

Covermedia

Non bisogna iniziare ad usare prodotti anti-invecchiamento per la cura della pelle troppo presto ma può essere utile introdurne alcuni a 20 anni.

Curare la pelle già a 20 anni è essenziale per prevenire l'invecchiamento precoce, ma usare determinati prodotti anti-invecchiamento troppo presto potrebbe recare un danno.

Faeye McAuley, Global Head of Spa presso Carol Joy London, ha condiviso i suoi consigli da esperta per gestire la cura della pelle e contrastare i primi segni dell'invecchiamento.

«La tua produzione naturale di collagene tende a iniziare a diminuire quando compi 25 anni: è allora che dovresti iniziare a usare prodotti anti-invecchiamento delicati», spiega Faeye. «Cerca trattamenti che includano peptidi di collagene rispetto a prodotti a base di retinolo».

L'esperta consiglia di evitare i retinoidi fino alla fine dei 20 anni perché le formulazioni sono più forti. «I peptidi di collagene sono molto meglio per la pelle più giovane, poiché aiutano a stimolare la produzione naturale di collagene e lavorano per levigare e rimpolpare, dandoti una bella carnagione radiosa», continua. «Puoi anche iniziare a usare una crema per gli occhi leggera alla caffeina quando hai vent'anni per prevenire occhiaie e gonfiori».

Faeye aggiunge che usare tonici e maschere per il viso può aiutarti a ottenere una pelle più liscia e prevenire problemi come le macchie dell'età in futuro.

«I tonici formulati con alfa-idrossiacidi (AHA) possono aiutare a potenziare l'idratazione e a colpire i segni dell'invecchiamento, come macchie scure e iperpigmentazione per una carnagione più liscia e uniforme», afferma l'esperta. «Puoi anche usare una maschera per il viso una o due volte a settimana per ridurre l'iperpigmentazione e le macchie dell'età. Cerca formule che contengano peptidi di collagene e fibre di collagene native per lenire la pelle, calmare i rossori e ridurre le linee sottili».

Una volta applicati tutti i prodotti, non dimenticare di aggiungere uno strato di SPF perché la sovraesposizione al sole può causare un invecchiamento precoce della pelle, inclusa la presenza di linee sottili e cedimenti. Infine, Faeye conclude che «la cura della pelle anti-invecchiamento dovrebbe iniziare come misura preventiva e continuare a essere utilizzata per mantenere una pelle giovane».

Covermedia