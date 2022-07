La Svizzera dona un milione di telefoni cellulari

Grazie al programma Mobile Aid, gli svizzeri hanno donato 1 milione di vecchi telefoni cellulari per una buona causa. Swisscom

Il programma di economia circolare Mobile Aid di Swisscom festeggia una pietra miliare: sono un milione i vecchi cellulari donati dall’inizio del programma. Il ricavato ha già permesso di finanziare 5 milioni di pasti per bambini bisognosi.

Secondo le stime, circa 8 milioni di cellulari giacciono inutilizzati nei cassetti degli svizzeri. Gli apparecchi difettosi sono una vera e propria miniera d’oro, poiché contengono preziose materie prime che possono e dovrebbero essere riciclate.

Già dal 2012, gli utenti possono smaltire i loro vecchi cellulari negli Swisscom Shop utilizzando una cassetta delle donazioni del programma «Mobile Aid». Gli apparecchi vengono smistati presso l’azienda sociale Réalise in Svizzera e tutti i dati personali vengono cancellati. I cellulari funzionanti sono poi rivenduti sul mercato internazionale della telefonia di seconda mano.

Gli apparecchi difettosi vengono infine smaltiti in Svizzera nel rispetto dell’ambiente presso un’azienda autorizzata da SWICO. Il ricavato della rivendita e del riciclaggio va all’organizzazione SOS Villaggi dei Bambini, che si occupa dei bambini bisognosi in tutto il mondo.

Il Villaggio SOS di Estelí, in Nicaragua, si occupa di bambini che non possono più vivere con la propria famiglia o possono farlo solo in misura limitata. L’offerta comprende una scuola, un asilo nido e formazioni per i genitori. SOS Kinderdorf

Sostenibilità sociale e ambientale

Oltre all’aspetto caritatevole della donazione di vecchi cellulari tramite Mobile Aid, il programma è importante anche per motivi ambientali. Per produrre un nuovo telefono cellulare e altri apparecchi elettronici è necessario un gran numero di materie prime, come le terre rare, che stanno diventando sempre più scarse e la cui estrazione causa notevoli emissioni di anidride carbonica. Diventa quindi ancora più importante il riutilizzo delle materie prime già estratte, ossia il riciclo. Con i programmi second life come Mobile Aid, le aziende promuovono l'economia circolare e si assicurano che le risorse vengano utilizzate nel proprio paese.

Da una tonnellata di cellulari rottamati si ricava più oro che da una tonnellata di roccia in una miniera d’oro sudafricana. Il valore dei rottami elettronici di cellulari in Svizzera, valutato in base agli attuali prezzi contrattati delle materie prime, dovrebbe facilmente superare i 60 milioni di franchi. Keystone

L’azienda di telecomunicazioni più sostenibile per la seconda volta

Quasi in concomitanza con il raggiungimento del milione di telefoni cellulari donati, Swisscom è stata nominata per la seconda volta l’azienda di telecomunicazioni più sostenibile al mondo.

Con obiettivi climatici ambiziosi e una strategia di sostenibilità globale, Swisscom si impegna da oltre 20 anni per il futuro. Swisscom

Il premio è assegnato dalla rivista World Finance. Una giuria internazionale ha premiato l’impegno ormai più che ventennale di Swisscom a favore di una maggiore sostenibilità. I Sustainability Awards premiano le aziende che si impegnano nell’attuazione di misure importanti nei settori dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) e, allo stesso tempo, ricercano continuamente opportunità per migliorare i propri sforzi a favore della sostenibilità. La giuria ha apprezzato in particolare l’orientamento di Swisscom verso l’accordo di Parigi, il suo contributo ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e la sua strategia di sostenibilità globale. Il comitato riconosce le pratiche aziendali e l’etica di Swisscom, il suo ruolo guida nella definizione di un’ambiziosa strategia di sostenibilità nel settore delle telecomunicazioni e l’emissione di green bond per promuovere un progresso tecnologico e sostenibile.