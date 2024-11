L'incidente è avvenuto venerdì sera in territorio di Capolago Keystone

Un automobilista svizzero di 30 anni e il suo passeggero, un cittadino italiano di 38 anni residente in provincia di Varese, sono morti in uno scontro frontale avvenuto venerdì sera a Capolago.

Il conducente, residente nel Luganese, viaggiava in auto in direzione di Melano, stando a quanto ha dichiarato sabato notte la polizia cantonale ticinese. La conducente del veicolo che proveniva dalla direzione opposta, un’automobilista svizzera di 42 anni, è rimasta gravemente ferita. Per motivi ancora da stabilire, il giovane ha perso il controllo del veicolo prima di scontrarsi frontalmente con l’auto della donna. La vita di quest’ultima sarebbe in pericolo.

