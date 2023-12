È arrivata la neve e con lei diversi disagi al traffico. Keystone

Le forti nevicate di ieri e della scorsa notte hanno provocato non pochi disagi al traffico in Svizzera. Nei Grigioni, il traffico ferroviario ha dovuto essere interrotto.

Le abbondanti nevicate hanno mandato in tilt la Ferrovia retica (FR) stamane: diverse linee ferroviarie nel Cantone dei Grigioni sono interrotte o possono essere percorse solo in misura limitata.

La linea fra Coira ad Arosa è interrotta, ha annunciato la FR stamane. La tratta in questione è rimasta senza corrente e non è stato possibile effettuare trasporti sostitutivi. La durata dell'interruzione è indeterminata.

Sulla linea dell'Albula è stato sospeso il tratto tra Bergün e Samedan a causa di un albero caduto sulla linea aere, indica la FR. I treni hanno viaggiato da Coira a Filisur (e viceversa). Pure per questa tratta la durata dell'interruzione è indeterminata.

Anche in Bassa Engadina, tra S-chanf e Zernez, un albero è caduto sulla catenaria. Il trasporto sostitutivo non è attualmente possibile perché anche la strada è chiusa.

Altre limitazioni e interruzioni si sono verificate in Alta Engadina. Gli unici treni in circolazione sono quelli tra St. Moritz e Samedan, informa la Ferrovia retica. Anche la linea da Davos a Filisur è stata interrotta e non è stato possibile effettuare trasporti sostitutivi.

Nove incidenti a Coira

Come previsto, la neve ha provocato anche incidenti stradali. Ieri sera si sono verificati diversi incidenti sulle strade di Coira: due pedoni sono stati investiti da veicoli in punti diversi mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali.

Inoltre, un'auto si è schiantata contro il muro di una casa e un'altra contro un albero caduto, per un totale di nove incidenti.

Un automobilista è rimasto leggermente ferito, mentre gli altri incidenti hanno provocato danni materiali.

Disagi a traffico ferroviario internazionale

Anche alcuni servizi ferroviari internazionali sono stati interrotti questa mattina. Il traffico ferroviario tra la Svizzera e la Germania si è fermato: la linea per Monaco è stata sospesa, mentre il traffico verso Stoccarda è stato limitato, indicano le Ferrovie federali svizzere (FFS). Sulla linea da Zurigo a Monaco via St. Margrethen (SG), stando alle FFS stamane non circolavano treni da St. Margrethen.

Il traffico ferroviario da Zurigo via Sciaffusa a Stoccarda è stato limitato da Sciaffusa. Deutsche Bahn ha ipotizzato che l'interruzione durerà almeno fino alle 12.00. Anche la linea Costanza-Kreuzlingen (TG) è stata interrotta.

Per quanto riguarda il traffico aereo, i voli da Zurigo a Monaco, ad esempio, sono stati cancellati perché le operazioni di volo all'aeroporto di Monaco sono state sospese almeno fino alle 12.00 a causa delle forti nevicate.

falu, ats