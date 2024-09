Un 36enne ha riportato ferite moderate in un incidente stradale avvenuto domenica sera, poco prima delle 21:40, a Ramosch.

Swisstxt

In una curva l'auto è uscita di strada finendo in un terrapieno. In ospedale il conducente è stato sottoposto al test del sangue per stabilirne il tasso alcolemico.

Swisstxt