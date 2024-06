Sciopero femminista nel 2023 a Losanna Keystone

Parità salariale, conciliabilità lavoro-famgilia e lo stop alle violenze subite da donne e minoranze sono le principali rivendicazioni che verranno portate nelle piazze svizzere questo venerdì, per lo sciopero femminista.

La manifestazione principale si terrà a Berna, con un corteo alle 18, con azioni di protesta in Piazza federale. Stesso orario per quello in Ticino, che partirà da Piazza del Sole a Bellinzona. I temi negli ultimi anni sono restati gli stessi, ma proprio perché «le cose non stanno avanzando nella giusta direzione», spiega alla RSI Alessia, del Collettivo io lotto ogni giorno.

