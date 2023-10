Sul posto la polizia cantonale Gr.ch

Incidente mortale sabato sera per un automobilista 77enne su una strada alpina a St.

Antönien nei Grigioni. Il suo veicolo è precipitato per circa 150 metri in una vallata. Per ragioni che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'auto è uscita di strada e si è parzialmente ribaltata, finendo poi in un pendio, ha dichiarato domenica la polizia cantonale grigionese in una nota stampa. La vettura si è fermata poi nel letto di un torrente. L'uomo era solo al volante. I soccorsi, giunti sul posto dopo una segnalazione, hanno solo potuto constatare la morte dello sfortunato automobilista.

Swisstxt