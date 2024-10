Chiara Ferragni

La legale dell'influencer Daniela Missaglia smentisce le voci di un presunto accordo tra i due ex coniugi.

Si preannuncia una lunga battaglia legale tra Chiara Ferragni e Fedez.

Nelle scorse settimane era circolata una voce secondo cui l'ex coppia più amata dai social avesse trovato un accordo di massima. A smentire il rumor è stata la legale dell'influencer, Daniela Missaglia.

«Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento 'pressoché paritetico' della prole, fermo l'impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa», ha dichiarato a Il Corriere della Sera.

Le indiscrezioni sono «frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt'ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili».

Chiara impegnata sul fronte del Pandoro-gate

Il settimanale Chi aveva parlato di un presunto accordo consensuale tra i due, disposti ad accettare un affidamento congiunto dei figli Leone, 6, e Vittoria, 4, oltre alle spese per il mantenimento. Il cantante si sarebbe anche offerto di pagare alcuni extra.

Intanto Chiara è impegnata su un altro fronte giudiziario per il Pandoro-gate. La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'imprenditrice per truffa aggravata.

