Chad McQueen, il figlio di Steve McQueen che aveva avuto la parte dell'antagonista Dutch nei primi due film Karate Kid, è morto a 63 anni nel suo ranch di Palm Desert. Lo ha annunciato la famiglia su Instagram senza indicare la causa del decesso.

SDA

Secondo l'Hollywood Reporter quattro anni fa l'attore era rimasto gravemente ferito in una caduta e da allora non si era più totalmente ripreso.

Nel primo Karate Kid (Per Vincere Domani) del 1984 McQueen aveva avuto la parte di un bullo allievo di Cobra Kai che con Johnny Lawrence e la sua banda tormenta il protagonista Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

L'attore aveva ripreso il ruolo nel 1986 (Karate Kid – La Storia Continua), ma non era tornato nel terzo film della franchise o nella serie televisiva successiva Cobra Kai nonostante l'interesse della produzione. Aveva poi avuto ruoli da protagonista in film d'azione anni '90 tra cui Firepower e Red Line.

Come suo padre Steve (la star di La Grande Fuga e Bullitt), la grande passione di Chad erano i motori: nel 2010 aveva fondato McQueen Racing, una società di veicoli da corsa. Era cresciuto sul set dei film del padre e a nove anni aveva cominciato a fare gare di motocross.

«La sua passione per le corse non solo ha messo in luce il suo eccezionale talento, ma è servita anche a onorare l'eredità paterna, a testimonianza dei valori che gli erano stati tramandati», hanno scritto su Instagram i figli Chase e Madison.

