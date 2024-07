Maria Rita Viaggi

Negli anni '80 iniziò la sua carriera come annunciatrice e rimase una presenza costante sul piccolo schermo fino al 2003, quando concluse la sua esperienza televisiva presentando il Meteo Tg1.

È scomparsa Maria Rita Viaggi, una delle storiche «Signorine Buonasera» della Rai, un volto familiare per milioni di telespettatori italiani.

La Viaggi è morta nella sua casa a causa di un malore. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore di molti italiani e svizzero italiani che ricordano con affetto la sua voce calda e rassicurante, che ha accompagnato le serate di diverse generazioni.

Maria Rita Viaggi era molto apprezzata per la sua professionalità e il suo garbo, caratteristiche che l'hanno resa una figura indimenticabile nella storia della televisione italiana. Il suo lavoro come «Signorina Buonasera» ha segnato un'epoca, rappresentando un punto di riferimento per l'informazione e l'intrattenimento televisivo.

Era l'immagine della RAI

Negli anni '80, le annunciatrici come Maria Rita Viaggi erano il volto dell'emittente pubblica, incaricate di presentare i programmi e di fornire aggiornamenti al pubblico.

Il loro ruolo era cruciale per mantenere un legame diretto e personale con gli spettatori, e Maria Rita Viaggi eccelleva in questa missione grazie alla sua eleganza e alla sua capacità di comunicare con semplicità e chiarezza.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo della televisione italiana e per tutti coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata. Il ricordo di Maria Rita Viaggi continuerà a vivere attraverso le sue numerose apparizioni televisive e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di ascoltare la sua voce inconfondibile.

