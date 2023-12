L'autore e produttore Norman Lear (foto d'archivio ) Keystone

È morto a Los Angeles Norman Lear, leggenda della televisione americana. Aveva 101 anni. Lo riferiscono I media americani. Il decesso è avvenuto per cause naturali.

Autore e produttore, Norman, classe '22 e nativo del Connecticut, rivoluzionò la commedia americana portando sullo schermo sitcom popolari ed audaci come «All in the Family» (Arcibaldo), «Sanford and Son» e «I Jefferson», tra le altre.

I suoi show furono i primi nel paese ad affrontare questioni politiche, culturali e sociali. Si parlava di razzismo, aborto, omosessualità, la guerra nel Vietnam.

Nessuno argomento era taboo. «Arcibaldo», in tivù dal 1971 al 1979, fu classificato ai primi posti tra i migliori 50 spettacoli televisivi di tutti i tempi.

Nel 1999 il presidente Bill Clinton gli conferì la National Medal of Arts, il più alto riconoscimento per un artista negli Stati Uniti

Nel 2017 fu onorato con il Kennedy Center Honors, alla cerimonia avrebbe dovuto partecipare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump verso il quale Lear fu sempre critico. Trump non si presentò alla consegna dell'onorificenza.

SDA