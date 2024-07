Duvall - la cui carriera è durata dagli anni '70 agli anni '80 prima di ritirarsi dalla scena di Hollywood - è stata protegé del regista Robert Altman, per cui ha recitato in sette delle sue pellicole. Una delle più conosciute è «Popeye - Braccio di Ferro» (1980), in cui interpreta Olivia Oyl, la fidanzata di Braccio di Ferro, interpretato da Robin Williams.

Immagine: imago images / United Archives