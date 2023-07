Al Bano svela un retroscena sulla scomparsa di Ylenia Carrisi

Al Bano

Il cantante di Cellino San Marco ha svelato un inedito aneddoto sull’ex premier.

Al Bano ha elogiato Silvio Berlusconi e la sua grande generosità. In un’intervista rilasciata a Eva 3000 l’ex marito di Romina Power ha ricordato cosa ha fatto l’imprenditore per lui nel 1994, quando è scomparsa la figlia Ylenia Carrisi.

«Berlusconi era un uomo molto generoso, sul quale sapevo di poter contare – ha dichiarato l’artista pugliese – Non dimenticherò mai quando, dopo la scomparsa di Ylenia, mi ha chiamato chiedendomi se avessi avuto bisogno del suo jet privato per gli spostamenti». «In quel periodo mi è stato molto vicino», ha aggiunto.

Ylenia Carrisi fu vista per l'ultima volta in hotel il 6 gennaio 1994 a New Orleans: la titolare dell'albergo dichiarò che la ragazza era uscita verso mezzogiorno e non era più tornata. Il corpo della figlia di Al Bano e Romina non è mai stato ritrovato.

Covermedia