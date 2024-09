Alba Parietti

L'icona dello spettacolo si racconta con una combinazione di autoironia e saggezza tipica della sua cifra stilistica.

Alba Parietti, icona dello spettacolo italiano, non smette di far parlare di sé. Tra amori passati, polemiche pubbliche e una visione disincantata della politica, la diva si confessa con schiettezza, rivelando il suo lato più intimo e personale

«Devo molto agli haters, il mio successo lo devo anche a loro. Da sempre c'è chi mi ammira e chi mi disprezza, ma alla fine entrambi mi hanno aiutata a rimanere sulla scena».

Eppure, nonostante i consigli dei suoi cari, Alba non riesce a trattenersi e risponde sempre a tono agli attacchi: «Mi dicono di non rispondere, ma è più forte di me. A volte prendo in giro, altre volte sono furibonda», dice nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Polemiche per la partecipazione a un corteo storico a Barletta

Una delle ultime polemiche che l'ha vista coinvolta riguarda la sua partecipazione a un corteo storico a Barletta, dove è stata criticata per aver utilizzato il cellulare durante la sfilata.

La vicenda ha scatenato un dibattito politico, ma Alba si difende con fermezza: «Non immaginavo che fare una telefonata potesse diventare un caso così grave. Il corteo dura ore, e in un momento di pausa ho telefonato in una giornata dolorosissima per me».

Allude alla morte del giovane Luca Salvadori, figlio di un suo caro amico e ex compagno, Maurizio Salvadori: «Era come un figlio per tutti noi, la notizia mi ha devastata».

Capacità di mantenere ottimi rapporti con gli ex compagni

Se c'è qualcosa che la distingue, è la sua capacità di mantenere ottimi rapporti con gli ex compagni. «Con Fabio, il mio attuale compagno, condividiamo serate con i miei ex, e lui è entusiasta. Con Cristiano De André, ad esempio, ci siamo conosciuti come amici, poi c'è stata la relazione e siamo tornati amici. Ha un peso enorme sulle spalle, dovendo confrontarsi con l'eredità artistica di suo padre, Fabrizio».

Alba racconta con entusiasmo l'amore per Fabio, conosciuto a 60 anni: «Pensavo di invecchiare da sola, ma poi è arrivato lui. Ora abbiamo una relazione simbiotica e ho paura che possa finire». Fabio, più giovane di lei, le dona una sicurezza che Alba non pensava di poter ritrovare dopo la perdita dei suoi genitori: «Mi prendo cura di lui, e lui di me. Spesso scherzo dicendogli che sarà lui a spingere la mia carrozzella».

