Angelina Jolie

L’attrice parla della sua vita a Hollywood e del rapporto con i sei figli, i suoi veri e unici amici.

Angelina Jolie non ha una vita sociale.

Durante un’intervista con WSJ Magazine, l’attrice e regista 48enne ha parlato del suo rapporto con i figli, Maddox, 22, Pax, 20, Zahara, 18, Shiloh, 17, e i gemelli Knox e Vivienne, 15: le persone davvero importanti della sua vita.

«Non ho una vita sociale», ha rivelato la star, spiegando di avere un rapporto molto forte con i suoi ragazzi. «Loro sono le persone più vicine per me e la mia vita, e loro sono i miei amici più intimi. Siamo sette persone diverse, questa è la nostra forza».

Angelina ha ammesso di limitare le uscite pubbliche con i figli per evitare i paparazzi. «Lo facciamo nelle volte in cui vale davvero la pena esserci».

Jolie vede il suo futuro lontano da Los Angeles, la città in cui è cresciuta e in cui si è affermata come star internazionale.

«È parte di quello che è successo dopo il mio divorzio. Ho perso la libertà di vivere e viaggiare liberamente. Mi sposto quando posso», ha affermato Angelina, che ha parlato anche del desiderio di trascorrere più tempo nella sua casa in Cambogia.

«Sono cresciuta in un luogo piuttosto superficiale», ha continuato la star di «Ragazze interrotte». «Tra tutti i posti del mondo, Hollywood non è un posto salutare. Quindi cerchi l’autenticità».

Covermedia