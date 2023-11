Anna Maria Kanakis

Nel necrologio, Marco Merati Foscarini, ricorda l’attrice morta per le complicazioni legate ad un tumore.

Il marito di Anna Maria Kanakis ha firmato un necrologio dolcissimo nel quale ricorda l’ex Miss Italia 1977, deceduta domenica 19 novembre, in seguito ad un tumore aggressivo diagnosticatole pochi mesi prima.

«Sei stata per questi venti anni la mia compagna fedele, generosa, intelligente e buona con cui ho condiviso i momenti più belli della mia vita. Complici in tutto e uniti fino in fondo da un amore profondo e unico. Ti abbraccio amore mio grande, sarai per sempre nel mio cuore ora distrutto».

Queste le parole scelte da Marco Merati Foscarini, erede di una ricca famiglia patrizia veneziana.

La storia d’amore tra Foscarini e Anna Kanakis è fiorita nel 1984, quando lei lasciò il marito, Claudio Simonetti, fondatore della band Goblin.

I funerali dell’attrice si terranno a Roma il 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Lauro.

Covermedia