Anthony Hopkins, in vacanza in Toscana, urla: «Sono italiano»

Anthony Hopkins

L'attore premio Oscar ha postato sui social un video mentre si gode le vacanze nel Belpaese.

Anthony Hopkins ha dichiarato tutto il suo amore per l’Italia in un video postato sui social. L’attore vincitore dell'Oscar per «The Father» è in vacanza in Toscana dove si gode un meritato break.

La clip pubblicata su Instagram lo riprende mentre fa il bagno in piscina sulle note di «Bella ciao» e urla: «Sono italiano».

Nella didascalia che commenta il video Hopkins ha scritto: «Under the Tuscan sun. La bella Italia».

Anthony non ha mai fatto mistero della sua passione per l’Italia.

Dopo il suo forfait alla notte degli Oscar era stato infatti pizzicato a Cortona: «Sono qui nella Bella Italia» aveva scritto lo scorso maggio sui social, mentre si mostrava durante una sessione fotografica per L’Uomo Vogue.

Dopo Arezzo, era stato quindi in Umbria e Roma.