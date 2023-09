Arnold Schwarzenegger nel primo episodio della docuserie «Arnold» (2023) su Netflix. IMAGO/Everett Collection/Netflix

Arnold Schwarzenegger ha quasi rischiato di morire per un errore medico durante un intervento chirurgico a cuore aperto. Lo ha rivelato lo stesso attore ed ex governatore della California, 76 anni, in un video condiviso su YouTube.

Schwarzenegger è nato con un difetto congenito al cuore e ha subito tre operazioni a cuore aperto. Prima delle riprese di «Terminator – Destino Oscuro» nel 2019, fu sottoposto ad un intervento per la sostituzione di una valvola aortica.

Quando si svegliò, i dottori gli dissero che c'era stata un'emorragia interna per un errore e quindi doveva essere operato di nuovo immediatamente.

«Ero nel panico – racconta –. Mi svegliai, tutti i dottori intorno e mi dissero, "ci dispiace, non è andata come programmato. Abbiamo commesso un errore e abbiamo forato la parete del cuore"».

Nonostante ciò l'attore fu determinato a rimettersi in sesto e poco alla volta, con tanti sforzi e tenacia, riuscì ad essere pronto per le riprese del film. Nel filmato su YouTube si mostra anche mentre fa terapia con diversi tubi attaccati.

Di recente Schwarzenegger ha lanciato una newsletter di fitness e durante un'intervista a «Hollywood Reporter» ha detto che intende vivere per sempre. «Ancora faccio esercizio fisico tutti i giorni – ha spiegato – vado in bicicletta e faccio film». Ha aggiunto anche che ama tutto ciò che fa e non ha intenzione di andare in pensione.

SDA