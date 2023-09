Ballando Con Le Stelle

Il dancing show di Milly Carlucci tornerà su Rai Uno il prossimo sabato 21 ottobre.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di «Ballando con le Stelle».

Milly Carlucci sta svelando piano piano i prossimi concorrenti del suo programma di successo, che tornerà in tv ad ottobre.

Scenderanno in pista: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan. Per la vedova di Fabrizio Frizzi un gradito ritorno in tv dopo alcuni anni di assenza.

Mistero sulla giuria di «Ballando con le Stelle»: al momento è certo solo il ritorno di Carolyn Smith, presente nello show dal 2007.

A bordo campo ci sarà Simona Izzo, che lo scorso anno ha partecipato ad una puntata della trasmissione in qualità di ballerina per una notte.

Covermedia