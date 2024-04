Belve

Francesca Fagnani torna con le sue temutissime interviste.

Francesca Fagnani torna su Rai 2 con «Belve». Protagonisti delle temutissime interviste della nuova stagione, in partenza il 2 aprile in prima serata, saranno Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè.

Per l’intervista a Fedez servirà attendere invece la seconda puntata, in programma il 9 aprile: il rapper parlerà per la prima volta in tv della crisi con Chiara Ferragni.

A finire sulle graticola saranno nelle prossime puntate anche Alessandro Borghi, Paola Turci, Francesca Cipriani e Simona Ventura.

Altre anticipazioni sulla nuova stagione

Fagnani ha fornito alcune anticipazioni sulla nuova stagione a «Domenica In». «Sono contenta di aver agganciato anche i giovani – ha confidato a Mara Venier -. Ora è diventato più facile, perché gli ospiti vengono nel programma sapendo dove arrivano. Molti arrivano spaventati: Alba Parietti ha bevuto un bicchierino di Whisky prima di farsi intervistare, mentre Isabella Ferrari tremava… Ma sono tantissimi. Persino Matteo Salvini non era nelle sue vesti classiche, aveva un approccio diverso. Inizialmente tutti mi chiedevano di sapere le domande in anticipo e di fare dei tagli all’intervista, adesso hanno capito che funziona così, che andare senza paracadute è tutto sommato un’operazione simpatia, perché anche se inciampi Belve è il tempio dell’imperfezione. Funziona anche inciampare. A casa con i fenomeni chi si riconosce? Siamo tutti imperfetti».

