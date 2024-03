Belve

La giornalista e conduttrice tornerà in tv il 2 aprile con una nuova edizione del suo fortunato programma.

Francesca Fagnani ha confermato la presenza di Fedez alla nuova edizione di «Belve» su Rai2.

«Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai. Ora ci siamo», ha fatto sapere al Corriere della Sera.

La Fagnani ha poi aggiunto di non aver ricevuto alcuna diffida da parte di Chiara Ferragni come si è vociferato nei giorni scorsi.

Secondo alcuni gossip l’imprenditrice digitale avrebbe diffidato l’ex marito dal parlare della loro rottura a «Belve» ma a quanto pare non è così.

«A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo», ha precisato la Fagnani.

La giornalista nel corso di questa stagione di «Belve» intervisterà anche: Matteo Salvini, Antonella Clerici, Loredana Bertè, Carla Bruni.

Covermedia