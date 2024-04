La figlia di Ben Affleck e Jennifer Garner cambia identità

Seraphina Affleck

Da ora in avanti, la giovane 15enne si chiamerà Fin: l’annuncio è stato ufficializzato durante la cerimonia funebre del nonno materno.

La quindicenne Seraphina Affleck, secondogenita di Ben Affleck e Jennifer Garner, ha annunciato una nuova identità durante i recenti funerali del nonno materno, da poco scomparso.

Con capelli cortissimi, completo scuro e cravatta, ha preso il nome di Fin, segnando un importante passo verso una nuova definizione di sé stessa.

Il cambiamento di Seraphina non è stato improvviso. Già in febbraio si erano notate le sue acconciature decise e non convenzionali, anticipando questo momento di trasformazione. Ma ora l'adolescente ha deciso di ribadire la sua nuova identità in modo inequivocabile, presentandosi pubblicamente come Fin durante la commemorazione del nonno.

Il gesto di Seraphina, seppur personale, si inserisce in un contesto più ampio di ricerca e definizione dell'identità di genere tra i figli delle celebrità. Un esempio ben noto è quello di Shiloh Nouvel, figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie, che per lungo tempo si è identificata come John. Anche Emme, figlia di Jennifer Lopez e Ben Affleck, ha espresso il desiderio di essere riconosciuta con pronomi neutri.

Jennifer Garner, così come gli altri genitori coinvolti, ha sempre rispettato le scelte dei propri figli, senza mai commentare pubblicamente.

