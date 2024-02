Beyonce

Beyoncé utilizza la prestigiosa vetrina del Super Bowl per annunciare l'uscita del suo nuovo album. A far da apripista al disco, in uscita il 29 marzo, sono i brani «Texas Hold 'Em» e «16 Carriages».

In una delle più ingegnose trovate pubblicitarie mai viste, la superstar, oltre ad aver incassato una notevole cifra per aver accettato di apparire in uno spot pubblicitario per la società di telecomunicazioni americana Verizon, ha rivelato di essere in procinto di rilasciare il suo nuovo disco.

Lo spot, trasmesso durante il più grande evento sportivo e televisivo dell’anno, mostrava Beyoncé che tentava, grazie all'affidabilità di Verizon come fornitore, di «rompere internet».

Qualche istante dopo, tutti i canali social di Beyoncé hanno annunciato che il suo prossimo album uscirà il 29 marzo.

Il disco, follow-up del fortunato «Renaissance», è anticipato da due nuovi singoli, disponibili su tutte le piattaforme streaming.

A un primo ascolto di «Texas Hold 'Em» e «16 Carriages» è evidente l’influenza del genere country nella nuova svolta musicale di Queen Bey.

In «16 Carriages», la cantante parla del dolore provato da adolescente, quando scoprì che il padre tradiva la madre.

«A quindici anni, l’innocenza è andata fuori strada», canta Beyoncé. «Ho dovuto farmi carico della casa in tenera età, vedevo mamma piangere, vedevo papà mentire».

Plauso dei fan per entrambe le canzoni. «Lei non segue gli standard, le crea nuovi standard», ha scritto un fan.

Covermedia