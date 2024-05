L'ereditiera milionaria della Formula 1 Birgit Lauda vuole sposarsi e trasferirsi in Svizzera per vivere con il suo nuovo compagno, scrive un giornale austriaco. Per poterlo fare, Birgit Lauda ha ridotto in modo massiccio le sue richieste di eredità in tribunale.

La vita di Birgit Lauda in immagini Niki Lauda con la moglie Birgit a Monaco nel maggio 2018: la leggenda austriaca della Formula 1 e l'ex assistente di volo si sono sposati nel 2008 e un anno dopo sono nati i loro due gemelli. Immagine: imago/Mandoga Media Niki Lauda con la moglie Birgit Lauda ai Laureus World Sports Awards di Berlino 2016. Immagine: IMAGO/MG Niki e Birgit Lauda (a sinistra) con l'imprenditore René e sua moglie Nathalie durante un evento a Vienna nel novembre 2017. Immagine: imago/SKATA Il 20 maggio 2019 è stato un giorno buio per l'automobilismo. L'icona della Formula 1 Niki Lauda muore all'ospedale universitario di Zurigo all'età di 70 anni. Nella foto: la vedova di Lauda, Birgit, con i figli di Lauda avuti da un precedente matrimonio, Lukas (a sinistra) e Mathias, al servizio funebre del 29 maggio 2019 nella Cattedrale di Santo Stefano a Vienna. Immagine: imago images/VISTAPRESS Birgit Lauda alla prima di «Tosca» al Festival di Salisburgo nell'agosto 2021. Al suo fianco c'è il nuovo compagno Marcus Sieberer, un esperto finanziario austriaco che lavora a Zurigo e vive nel Canton Svitto. Immagine: imago images/SKATA

Hai fretta? blue News riassume per te La leggenda della Formula 1 Niki Lauda è morto nel 2019. Da allora è in corso una disputa sull'eredità della famiglia, il cui patrimonio ammonta a 100 milioni di euro.

La vedova Birgit, madre dei gemelli Mia e Max, ha avviato un'azione legale contro la quota obbligatoria di Lauda di 30 milioni di euro.

Ora chiede solo otto milioni di euro.

Il motivo? Vuole sposarsi e trasferirsi con i figli in Svizzera, nel Canton Svitto.

Secondo il piano ereditario di Lauda, i pagamenti alla vedova cesserebbero in caso di nuovo matrimonio. Birgit Lauda sta quindi portando il suo caso in tribunale. Mostra di più

La Svizzera avrà presto una coppia in più di celebrità ricche: il quotidiano austriaco «kurier.at» riporta che Birgit Lauda, vedova di Niki Lauda, vuole trasferirsi in Svizzera.

Ma non per le belle Alpi o per il cioccolato pregiato, ma perché il suo nuovo compagno, il dottor Marcus Sieberer, esperto di banche, vive nel Paese. Lavora per una società di consulenza finanziaria di fama mondiale a Zurigo e vive a Wollerau (Canton Svitto), secondo quanto riportato da «moneyhouse.ch».

Secondo «kurier.at», i gemelli Lauda sono già iscritti a scuola in autunno.

C'è movimento nella disputa sull'eredità di Lauda

Birgit Lauda è la vedova della leggenda della Formula 1 Niki Lauda, morto nel 2019. Dal decesso dell'idolo delle corse, la sua famiglia è in lotta per l'eredità, che ammonta a 100 milioni.

Ora c'è un movimento nella disputa. Birgit Lauda vuole sposare il suo compagno e trasferirsi in Svizzera con i suoi gemelli.

Ma c'è un ostacolo che impedisce il matrimonio. Niki Lauda ha dato disposizioni finanziarie alla vedova Birgit, madre dei suoi gemelli Mia e Max (che ora hanno 14 anni), attraverso una fondazione da lui creata.

Birgit Lauda avrebbe ricevuto 20.000 euro al mese per il resto della sua vita e sarebbero stati coperti anche i costi di mantenimento delle ville a Vienna e Ibiza, per esempio. Ma non solo: anche i costi per tre auto, gli stipendi per il personale domestico, le rette scolastiche per i gemelli e le vacanze, scrive «Bild.de».

Ma c'è un ma: se Birgit si sposa con un altro uomo, i pagamenti cesseranno immediatamente, come ha stabilito Niki Lauda nell'atto di fondazione.

La leggenda delle corse ha voluto evitare una disputa ereditaria tra le sue due famiglie. Lauda ha due figli dal suo primo matrimonio. Per questo Birgit Lauda si è rivolta al tribunale. La donna ha avviato un'azione legale contro il regolamento delle quote obbligatorie di Lauda, pari a 30 milioni di euro. Ora chiede solo otto milioni di euro.