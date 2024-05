La vedova di Lauda, Birgit Lauda, con il suo nuovo compagno Markus Sieberer al Festival di Salisburgo nell'estate 2021. imago images/SKATA

La vedova di Niki Lauda ha ridotto in modo massiccio la sua richiesta di eredità e si rivolge al tribunale distrettuale. Il motivo? Vuole sposarsi e trasferirsi in Svizzera. Uno dei regolamenti della fondazione di Niki Lauda annullerebbe il suo mantenimento in caso di nuovo matrimonio.

Il denaro è il primo punto di scontro per molte famiglie. Soprattutto quando nel piatto dell'eredità ci sono 100 milioni.

Gli eredi di Elvis Presley, per esempio, hanno combattuto in tribunale per anni e hanno raggiunto un accordo solo dopo la morte di Lisa Marie.

La leggenda della Formula 1 Niki Lauda è morto nel 2019 all'età di 70 anni, lasciando un'eredità di 100 milioni di euro.

Niki Lauda ha creato una fondazione per la sua famiglia

Lauda ha provveduto a finanziare la vedova Birgit, madre dei suoi gemelli Mia e Max (che oggi hanno 14 anni), attraverso una fondazione da lui creata.

Birgit Lauda avrebbe ricevuto 20.000 euro al mese per il resto della sua vita, oltre ai costi di mantenimento delle ville di Vienna e Ibiza. A ciò si aggiungono i costi per tre auto, gli stipendi per il personale domestico, le rette scolastiche per i gemelli e le vacanze, scrive «Bild.de».

Ma c'è un ma: se Birgit si risposa i pagamenti cesseranno immediatamente, come ha stabilito Niki Lauda nell'atto di fondazione. La leggenda delle corse ha voluto evitare una disputa ereditaria tra le sue due famiglie.

L'asso della Formula Uno, giova ricordarlo, ha due figli dal suo primo matrimonio.

Per questo motivo Birgit Lauda (46 anni) ha citato in giudizio il defunto marito Niki presso il Tribunale distrettuale di Vienna, come ha riportato per primo il portale «kurier.at». Secondo il sito la donna ha ridotto notevolmente la sua richiesta e chiede solo otto milioni di euro.

Un futuro in Svizzera?

S'ipotizza che Birgit Lauda si sposerà presto. L'ex assistente di volo ha una relazione con il suo fidanzato, l'esperto finanziario Marcus Sieberer (56 anni), dal 2021. Sieberer vive in Svizzera.

Secondo «kuriert.at», Birgit Lauda vuole trasferirsi nel nostro Paese e i gemelli sono già iscritti alla scuola per l'autunno 2024.

Il giornale non specifica la località esatta in Svizzera.