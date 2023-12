Amadeus

Sono ufficiali le nomination degli artisti che parteciperanno all’ultima serata dell’anno trasmessa sulla Rai.

Con una storia su Instagram, Amadeus ha annunciato alcuni degli artisti che si esibiranno nel programma «L’anno che verrà». Lo show della Rai traghetterà i telespettatori nel 2024 con un mix di musica e intrattenimento capitanato dal presentatore di Sanremo.

«Ciao a tutti da Amadeus, vi aspetto il 31 dicembre in diretta su Rai1 da Crotone, nella bellissima Calabria, per l'Anno che verrà. Un cast pazzesco per ballare insieme».

Tra i fortunati artisti ci saranno: Annalisa, Paola e Chiara, I Ricchi e Poveri, Sangiovanni, Il Volo, Nino Frassica, The Kolors, Dargen D’amico, gli Autogol, Maninni, Cristiano Malgioglio.

L’appuntamento è per il 31 dicembre da piazza Pitagora alle ore 21,00.

Lo spot che sta girando sulle reti Rai descrive così l’evento: «Il 31 dicembre la Rai vi invita in Calabria: una terra da sogno sospesa tra mare e montagna ricca di storia, arte e tradizione e, per festeggiare l’anno che verrà, un’indimenticabile serata di musica ed emozioni con un cast stellare… in diretta da Crotone Amadeus presenta «L’Anno che verrà»».

Covermedia