Re Carlo III dovrà essere operato a breve e anche la principessa Kate non è disponibile fino a Pasqua. Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

La principessa Kate sarà fuori gioco per mesi a causa di un'operazione all'addome e anche Re Carlo dovrà subire a breve un intervento. Questo significa che ben due reali britannici mancheranno insieme dai loro impegni per diverse settimane. Ma chi li sostituirà? Un osservatore ha in mente due nomi.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 2024 non è iniziato molto bene per la famiglia reale britannica.

La principessa Kate ha dovuto subire un'operazione all'addome e sarà fuori gioco fino a Pasqua.

Re Carlo III dovrà essere operato alla prostata in questi giorni.

Ma chi sostituirà i Royals in queste settimane e si farà carico dei loro impegni? Un esperto propone due nomi. Mostra di più

Con centinaia di dipendenti, è difficile parlare di carenza di personale, ma la famiglia reale britannica sta affrontando questo problema in prima linea.

Re Carlo III (75 anni) ha dato forfait con solo un breve preavviso a causa di un intervento alla prostata a cui dovrà sottoporsi in questi giorni, la principessa Kate (42 anni) sarà assente per mesi in seguito a un'operazione all'addome e anche il marito, l'erede al trono principe William (41 anni), ha cancellato tutti i suoi impegni fino a Pasqua per stare vicino alla moglie.

I calendari dei tre Royals sono solitamente pieni, ma ovviamente ora alcuni appuntamenti dovranno essere cancellati. «È possibile che altri membri della famiglia reale debbano sostituirli, ma questo dipende anche dalle loro agende», afferma l'avvocato costituzionalista Craig Prescott dell'Università di Londra Royal Holloway. La sorella di Carlo, la principessa Anna, ad esempio, ha numerose questioni personali che la tengono impegnata.

I compiti di Carlo come capo di Stato

Se Carlo dovesse assentarsi come capo di Stato per un periodo di tempo più lungo, ad esempio alcune settimane, Prescott ipotizza che il monarca nominerà i membri anziani della famiglia come suoi rappresentanti. I cosiddetti «consiglieri di Stato» potrebbero quindi assumere incarichi reali, come firmare documenti di Stato, incontrare ambasciatori o partecipare al Privy Council. È previsto che almeno due lavorino insieme.

«Il Palazzo ha comunque tenuto a precisare che in questo caso non sarà necessario, ma non si sa mai, dato che la procedura a cui sarà sottoposto il sovrano richiederà probabilmente un'anestesia generale», afferma Prescott in un'intervista all'Agenzia di stampa tedesca.

Se necessario, ad ogni modo, la regina Camilla (76 anni), il fratello Edoardo (59 anni) e la sorella Anna (73 anni) potrebbero sostituirlo.

Anche il secondo fratello di Carlo, il principe Andrea (63 anni), e suo secondo figlio, il principe Harry (39 anni), fanno parte della lista, ma ormai non sono più «reali in carriera» e quindi non possono assumere alcun incarico pubblico.

Harry, lo ricordiamo, si è staccato dalla famiglia reale con la moglie Meghan (42 anni) e ha lasciato il Paese, mentre Andrea si è dovuto ritirare a causa del suo coinvolgimento nello scandalo degli abusi di Jeffrey Epstein. Prescott ipotizza che Edoardo e Anna subentrerebbero in caso di necessità, soprattutto se William fosse con la moglie.

Preoccupazione per la principessa Kate

Per tornare alla questione degli interventi di Kate e Carlo, c'è da notare che è passata solo un'ora e mezza, mercoledì pomeriggio, tra i due annunci della famiglia reale.

Prima è stato annunciato che la principessa del Galles ha dovuto subire un intervento chirurgico all'addome e che la sua degenza in ospedale durerà fino a due settimane e probabilmente non tornerà prima di Pasqua. I dettagli non sono stati resi noti per motivi di privacy, ma si è detto che non si tratta di cancro.

Poco dopo, Buckingham Palace ha annunciato che anche Carlo avrebbe dovuto sottoporsi a un trattamento ospedaliero per un ingrossamento della prostata.

L'approccio del Palazzo è sempre stato quello di considerare privata la salute della famiglia reale, spiega Prescott. Ma è normale che che venga rilasciata una dichiarazione dopo il ricovero di una persona in ospedale.

Nel caso del sovrano, si tratta di una procedura di routine e il monarca sta cercando di usare la sua piattaforma per sensibilizzare l'opinione pubblica e incoraggiare anche gli altri a farsi controllare. «Gli uomini in particolare sono riluttanti a recarsi dal medico per questi esami. In questo senso, il re sta dando prova di leadership», afferma Prescott.

Comunicazione insolita per il palazzo

Ma anche se la comunicazione ai sudditi era doverosa e normale, è comunque successo qualcosa di insolito: «Mai prima d'ora c'era stato un doppio annuncio con bollettini medici sui reali», ha sottolineato il «Daily Mail», mettendo in evidenza la fragilità dell'essere umano. Ma mentre il re ha un'età in cui è lecito aspettarsi interventi di questo tipo, Kate trasuda giovinezza e quindi la notizia ha colto tutti un po' di sorpresa.

I giornalisti sono costantemente in attesa fuori dalla clinica di Londra dove Kate è in cura, il tutto sotto gli occhi attenti di agenti di polizia che sorvegliavano l'edificio. Il Times ha scritto che l'intervento chirurgico all'addome potrebbe riguardare qualcosa di serio, ma lo stile di vita sano di Kate aiuterà la sua guarigione. È infatti considerata molto sportiva.

A dimostrare il fatto che non si tratta di qualcosa da prendere alla leggera, secondo la commentatrice Jennie Bond a Sky News, è anche il fatto che la principessa del Galles deve rimanere in ospedale per quindici giorni nonostante possa ricevere assistenza 24 ore su 24 a casa.

Bond presume invece che Carlo tornerà a casa rapidamente. Prescott sottolinea che la cancellazione degli appuntamenti non significa che gli incontri non avranno luogo. Potrebbero anche essere riprogrammati, a volte in forma diversa.