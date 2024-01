Ecco la clinica di lusso dov'è ricoverata la principessa Kate dopo l'intervento all'addome

L'ospedale in cui la principessa Kate è ricoverata per riprendersi dall'operazione offre molti comfort (foto d'archivio). KEYSTONE

La principessa Kate, come noto, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico addominale. Il Palazzo annuncia che non svolgerà impegni ufficiali fino a Pasqua. Nel frattempo l'ospedale in cui è ricoverata per riprendersi è stato allestito per garantire la massima sicurezza.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Kate ha dovuto subire un intervento chirurgico, come ha fatto sapere Buckingham-Palast

La 42enne è stata sottoposta a un'operazione all'addome. La famiglia reale non aggiunge altro, ma non si tratta di un cancro.

La principessa del Galles rimarrà in ospedale per due settimane e sarà assente fino a Pasqua, scrive il Palazzo in una nota. Mostra di più

La principessa Kate (42 anni) ha dovuto subire un'operazione all'addome presso la London Clinic, una struttura che si prende cura da anni della salute dei reali. Anche il defunto principe Filippo era stato curato, nel 2013, presso la clinica in questione per un intervento chirurgico addominale.

La moglie del principe William è entrata in sala operatoria giovedì sera e l'intervento è andato bene, come ha riferito il «Daily Mail» citando il Palazzo. La 42enne si starebbe «riprendendo senza problemi».

Il rinomato ospedale privato è di prim'ordine in termini di attrezzature tecnologiche ed è noto per gli avanzati trattamenti contro il cancro.

Inoltre offre molti comfort: uno chef si prende cura del benessere culinario degli illustri pazienti e un servizio di portineria accetta le loro particolari richieste.

L'ospedale privato della London Clinic, dove la principessa britannica Catherine del Galles si sta riprendendo da un intervento chirurgico addominale programmato a Londra. KEYSTONE

La causa esatta del ricovero non è nota

Non si sa esattamente a quale operazione si sia sottoposta la principessa del Galles. Le informazioni mediche della famiglia reale sono mantenute private.

L'esperto di reali Phil Dampier ipotizza sul «Daily Mail»: «Non conosciamo i dettagli, ma è chiaramente una questione seria perché rimarrà in ospedale per due settimane e avrà bisogno fino a tre mesi per riprendersi».

La London Clinic trasformata in un'ala di massima sicurezza

«Bild.de» scrive anche che la London Clinic nel quartiere City of Westminster di Londra è stata allestita per garantire la massima sicurezza a causa della presenza di Kate. Il personale di protezione monitora l'intera clinica su una vasta area.