Carrie Coon

Carrie Coon, l’attrice di «The Leftovers» e «Ghostbusters», sarà protagonista della nuova stagione della serie HBO.

New entry nel cast della serie «The White Lotus». Nella terza stagione della show ci sarà anche Carrie Coon, nota per i suoi ruoli in «The Leftovers», «Avengers: Infinity War» e «Ghostbusters».

Al momento non è dato sapere quale ruolo interpreterà l’attrice. Carrie raggiungerà sul set Natasha Rothwell, mentre sono in attesa di conferma altri membri del cast.

Di sicuro non ci sarà Jennifer Coolidge, che ha interpretato Tanya McQuoid nelle prime due stagioni: la star ha confermato che non tornerà nei nuovi episodi.

La nuova stagione della serie HBO, ideata da Mike White, sarà ambientata in Thailandia, mentre gli eventi delle prime due si erano svolti in un resort nelle Hawaii e in Sicilia.

White ha lasciato intendere che la nuova serie potrebbe affrontare il tema della religione, così come le stagioni precedenti avevano affrontato i soldi e il sesso.

Covermedia