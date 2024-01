Christa Rigozzi vittima dei ladri?

Su Instagram, Christa Rigozzi è molto criptica riguardo a un incidente che riguarda tutta la sua famiglia. Screenshot SRF

Christa Rigozzi condivide su Instagram un video che suscita grande preoccupazione tra i suoi fan: è successo qualcosa di brutto alla sua famiglia.

Christa Rigozzi carica su Instagram un video che suscita preoccupazione tra i suoi follower.

Nel filmato, la 40enne dice che «qualcosa di brutto» è accaduto alla sua famiglia. Tutti sono stati colpiti.

Ora ha bisogno di tempo per elaborare il tutto. Ecco perché non sarà sempre online.

La presentatrice ticinese ha postato un inquietante videomessaggio ai suoi follower martedì 9 gennaio: «È successo qualcosa di brutto qui, ha colpito tutta la nostra famiglia, mio marito e i miei figli».

Questo è anche il motivo per cui è stata offline per una settimana. Ha bisogno di tempo per elaborare e digerire.

La 40enne ha anche assicurato ai suoi fan che prima o poi racconterà loro cosa è successo. Tuttavia, ora vuole proteggere la sua famiglia e se stessa.

Un duro colpo

Stando a fonti vicine alla famiglia, sentite dal portale tio.ch, i ladri sono entrati in casa della popolare presentatrice. Sarebbe successo nel periodo natalizio, quando tutta la famiglia era in vacanza sulla neve a Zermatt. I ladri avrebbero colto l'occasione per entrare nell'abitazione della ex Miss Svizzera a Monte Carasso.

Non si sa ancora esattamente cosa sia stato rubato. La presentatrice e il suo management non hanno voluto commentare, nemmeno dopo le sollecitazioni di tio.ch, a cui la 40enne ha così risposto: «Non ho nulla da dire, mi dispiace».

Ma sembra si tratti di un duro colpo per Rigozzi, come suggerisce la sua dichiarazione su Instagram, secondo la quale starà lontana dai social per un po'.

La polizia al Blick ha detto di aver registrato un furto con scasso aggiungendo: «Non forniamo ulteriori informazioni su questo caso».

Come fa notare sempre il quotidiano svizzero-tedesco, non è la prima volta che dei malintenzionati prendono di mira il quartiere dove abita Rigozzi. La notte del 9 ottobre, infatti, due richiedenti l'asilo avevano tentato di scassinare nove auto nei paraggi.

In quell'occasione i vicini della presentatrice avevano raccontato al Blick di essere stati interrogati dalla polizia per un'effrazione: «Non ci siamo accorti di nulla», aveva detto Fiorenza Locarnini , «la polizia è venuta alla nostra porta e ha chiesto informazioni. Solo allora abbiamo visto nelle telecamere a circuito chiuso che dei ragazzi avevano cercato di aprire anche la nostra auto».

Molti volti noti commentano il video di Rigozzi

Nel video, la Rigozzi aggiunge anche: «Non sono sempre online, ma vi vedo. Grazie per tutti i messaggi, i commenti, gli auguri e le e-mail. Mi danno forza e mi aiutano molto».

Nei commenti ci sono anche volti noti: l'ex Miss Svizzera Kerstin Cook le manda molti cuori, così come il comico Stefan Büsser, il cantante Remo Forrer e la presentatrice Linda Fäh. La scrittrice e chef Meta Hiltebrand le manda «tanta forza». L'organizzatore dil eventi Reto Hanselmann scrive: «Tutto il meglio per te, cara».

Giova ricordare che Christa Rigozzi e suo marito Giovanni Marchese (45 anni) hanno due figlie, Alissa e Zoe (7 anni).