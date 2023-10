Christa Rigozzi è felice che il Ticino abbia ricevuto il premio «Travelbook». KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

In una classifica delle migliori destinazioni per una vacanza benessere del mondo, il soleggiato Ticino si aggiudica il primo posto. La presentatrice Christa Rigozzi è felice di questo riconoscimento per la sua terra d'origine.

Hai fretta? blue News riassume per te Il premio «Travelbook» è stato assegnato per la seconda volta.

Il Ticino si è aggiudicato il primo posto nella categoria «wellness».

Christa Rigozzi riferisce al «Blick» la sua gioia per il riconoscimento. Mostra di più

Grande onore per il Ticino. La giuria del premio «Travelbook» - che sostiene di essere la più grande guida turistica online della Germania - ha assegnato al Cantone a sud delle Alpi il primo posto nella categoria benessere. Significa che il Ticino ha prevalso sul Tegernsee (Baviera), sulla Finlandia meridionale, su Bali (Indonesia) e sul Kerala (India).

La giuria è rimasta particolarmente colpita dalla diversità della regione, dagli standard igienici e dalla questione della sostenibilità.

Non c'è da stupirsi che la presentatrice Christa Rigozzi sia particolarmente contenta del premio, dato che è nata e cresciuta qui, dove vive tutt'ora con il marito Giovanni Marchese e le loro figlie gemelle Alissa e Zoe.

Christa Rigozzi è felice della vittoria ticinese

Al «Blick» ha commentato che è un grande onore ricevere questo premio per il Ticino. «Il fatto che abbia vinto contro altre destinazioni forti a livello mondiale mi rende molto orgogliosa. Significa molto per il Ticino e per la regione». Nella sua terra d'origine, dice, le sembra di essere in vacanza tutto l'anno.

Elogia in particolare la Valle Verzasca: «Ha pozzi con un'acqua azzurra e cristallina e grotti dove si mangiano piatti buonissimi».

Il suo consiglio per quanto riguarda il Ticino? Non limitatevi a visitare la regione in primavera o in estate. È «di una bellezza unica» tutto l'anno.

Anche Svizzera Turismo è «molto orgogliosa»

Anche Svizzera Turismo è molto felice del premio. André Aschwanden, portavoce per i media di Svizzera Turismo, ha detto a blue News che «il fatto che il Ticino, il nostro solarium, abbia prevalso come migliore regione del benessere sulla famosa Bali e sul Tegernsee (molto apprezzato in Germania) rende Svizzera Turismo molto orgogliosa».

Non solo gli ospiti, ma anche i professionisti del settore turistico riconoscono e premiano il valore degli standard di qualità svizzeri con questo riconoscimento.

«Svizzera Turismo spera che il premio faccia sì che la Svizzera e il Ticino attirino ancora più attenzione da parte dei potenziali ospiti tedeschi e vengano quindi scelti come meta di vacanze», conclude Aschwanden.