Cillian Murphy

I produttori della saga stanno valutando il profilo dell’attore di «Oppenheimer».

Cillian Murphy entra prepotentemente nella corsa per il ruolo di James Bond.

L’attore pare abbia catturato l’attenzione dei produttori del franchise grazie alla sua interpretazione in «Oppenheimer», valsagli una nomination agli Oscar.

Particolarmente colpita dalle sue performance sarebbe la produttrice Barbara Broccoli, che avrebbe individuato in lui un papabile sostituto di Daniel Craig.

«Cillian è l’idolo di Hollywood in questo momento e questo ruolo sarebbe il top», ha rivelato una fonte al The Sun. «Sarebbe un modo per elevare il franchise di Bond con un attore che è il migliore nel suo campo».

Clay Bunker, co-star in «Oppenheimer», crede che Cillian sarebbe un perfetto 007: «Se la caverebbe magnificamente. Cillian è l'essere umano più gentile che abbia mai conosciuto ma ha un lato oscuro e c'è dell'oscurità in Bond. Cillian ha la capacità di attingere a tutto ciò».

Le riprese del nuovo Bond non partiranno prima di fine 2025.

Daniel Craig ha interpretato James Bond da 2005 al 2021.

Covermedia