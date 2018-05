5 cose che forse non sai sul film The Happy Prince

Source: Covermedia

La showgirl ha deciso di cambiare vita: ha lasciato il mondo dello spettacolo per intraprendere la carriera di chef.

Addio alla tv per Claudia Galanti. La showgirl che qualche anno fa ha partecipato all’Isola dei Famosi ha deciso di cambiare vita.

L’amica di Belen Rodriguez ha cominciato a lavorare come chef, trasformando così la passione per il cibo in un vero e proprio lavoro.

Dopo aver seguito alcuni corsi di cucina in Italia, Claudia è tornata a vivere a Parigi insieme ai figli Liam e Tal Harlow, che hanno 7 e 6 anni, avuti dall’imprenditore Arnaud Mimran.

In Francia la Galanti sta approfondendo il suo percorso da chef, sperando un giorno di riuscire ad aprire un suo ristorante.

Un modo pure per dimenticare le tragedie del passato, come la morte della figlia Indila Carolina, avvenuta pochi mesi dopo la nascita a causa di un batterio.

«I nostri pochi ricordi mi danno forza, alleviano la mia sofferenza, mi lasciano sognare che un giorno potremo sorriderci dieci, cento e mille volte ancora. Sarà una festa, nella luce, rideremo tutti come abbiamo sempre fatto. Anche ora che non sei più qui, sei la mia unica ragione di vita non devo piangere, non devo abbattermi, devo pensare che tutto andrà bene perché è solo così che guardandomi tu potrai essere fiera e orgogliosa della mamma», ha scritto qualche mese fa Claudia Galanti su Instagram, in occasione del quarto anniversario della scomparsa della figlia.