Eminem

L'articolo includeva una foto di Eminem con indosso una salopette e una maschera da hockey bianca, accompagnata da una didascalia che recitava: «I fan non dimenticheranno mai il rapper controverso».

Covermedia

Eminem ha diffuso un necrologio fittizio di Slim Shady, il suo alter ego.

Alcune settimane dopo aver annunciato il suo prossimo album, «The Death of Slim Shady (Coup de Grace)», il rapper ha inserito un annuncio su un giornale di Detroit rendendo omaggio alla carriera di Slim nella «scena rap underground di metà e fine anni '90».

Il testo diceva: «Shady è diventato un nome familiare nel 1999 con il debutto del suo singolo giocosamente folle «My Name Is», che – insieme al suo video unico e accattivante – ha esposto il giovane artista e i suoi testi a un pubblico più ampio. Quel pubblico è stato presto esposto all'estrema oscurità del muso/rapper, mentre guidava milioni di fan della musica lungo un percorso che glorificava una visione del mondo decisamente nichilista».

L'articolo presentava una foto di Eminem con una salopette e una maschera da hockey bianca, e una didascalia che diceva: «I fan non dimenticheranno mai il rapper controverso». La star ha annunciato l'album con un video insieme a 50 Cent, che descrive Slim Shady come un psicopatico. Eminem ha poi detto: «Sapevo che era solo questione di tempo per Slim».

Ha anche rilasciato un'immagine, ritenuta l'artwork dell'album, che ritrae una figura con una ferita da coltello al petto. Il dodicesimo album di Eminem sarà pubblicato quest'anno. Il suo ultimo album, «Music to Be Murdered By», è stato rilasciato nel 2020.

Covermedia