Style-Check della regina Mary Un'apparizione per i libri di storia: la regina Mary appare sul balcone del Palazzo di Christiansborg a Copenaghen in uno sfolgorante abito bianco accanto al marito, re Frederik, dopo il cambio di trono in Danimarca. Immagine: Imago/Xinhua Più tardi, i quattro figli si uniscono alla nuova coppia reale per la loro prima apparizione ufficiale davanti a migliaia di spettatori. Immagine: Imago/Kristian Tuxen Ladegaard Berg La regina Maria e il re Frederik passeranno alla storia per il loro bacio sul balcone del palazzo. Immagine: Imago/Kristian Tuxen Ladegaard Berg

Mary ha scelto di vestirsi completamente di bianco per la sua prima apparizione ufficiale come nuova regina di Danimarca, a metà gennaio. E per i più è stata una scelta decisamente azzeccata. Inoltre un gesto d'amore nei confronti del marito le garantisce sicuramente l'ingresso nei libri di storia.

Hai fretta? blue News riassume per te La regina Mary è apparsa vestita di un bianco scintillante sul balcone del Palazzo Christiansborg di Copenaghen per la sua prima apparizione ufficiale come nuova sovrana di Danimarca.

Con la scelta dell'abito, la 51enne ha seguito l'esempio di altre sovrane del recente passato.

Con il suo look elegante e senza tempo, gli esperti dei Royal ritengono che ci abbia azzeccato e che abbia dimostrato ancora una volta di essere un'icona di stile. Mostra di più

Impegnata socialmente, madre di quattro figli ed estremamente popolare tra i suoi sudditi: Mary, la nuova regina di Danimarca, è considerata anche una donna concentrata e ambiziosa.

Persino l'ex regina Margrethe, sua suocera, spesso critica, ha espresso elogi per la donna nata nel quinto continente, ossia l'Australia.

Dopo il cambio di trono a metà gennaio, la 51enne ha fatto la sua prima apparizione ufficiale come nuova regina di Danimarca accanto al marito, re Frederik, sul balcone del Palazzo di Christiansborg a Copenaghen e ha deliziato migliaia di curiosi con i suoi modi semplici, ma molto glamour.

Mary ha una predilezione per le scarpe Louboutin

Il sito tedesco «adelswelt.de» ha analizzato i dettagli del look reale: Mary indossava un abito midi bianco personalizzato, disegnato dallo stilista danese Søren Le Schmidt.

Realizzato in misto lana e viscosa, il capo è reso ancora più speciale dalla cintura in vita e dalla sciarpa drappeggiata. La nuova sovrana, che si dice abbia una predilezione per le scarpe dello stilista Christian Louboutin, lo ha abbinato a décolleté in pelle color nude di Prada.

Con la sua scelta, ha seguito l'esempio di altre monarche europee: anche Camilla e Letizia infatti hanno optato per il colore bianco per le incoronazioni dei loro mariti.

Una domanda però rimane: perché le tre donne hanno indossato tutte un vestito di questo colore per le loro prime apparizioni ufficiali come regine?

Lo ha spiegato al «Mail Online» la dottoressa Giselle Bastin, esperta di regalità presso la Flinders University: il colore bianco viene spesso indossato dalle donne della famiglia reale durante le incoronazioni per simboleggiare «il rinnovamento e la purezza della corona». La scelta del colore è un'espressione di lealtà e di volontà di adempiere ai propri doveri reali.

I gioielli di Mary mostrano un legame con la sua famiglia

Mary ha inoltre espresso il suo attaccamento alla famiglia anche con la scelta dei gioielli. È noto che la nuova regina è una fan della parure danese di rubini, che comprende il suo diadema preferito.

Per lo scambio dello scettro ha scelto orecchini e una spilla della parure. Inoltre la madre di quattro figli ha indossato un braccialetto d'oro al polso. Anche questo ha un significato simbolico: i rubini rossi e il vestito bianco formano insieme i colori nazionali della Danimarca.

Ma la donna ha optato per una versione «semplice» di questi gioielli. Come scrive ancora la adelswelt.de, la spilla con diamanti e rubini, che era attaccata alla vita, potrebbe infatti essere arricchita con una perla e altri ornamenti, mentre gli orecchini sono disponibili anche in una versione più vistosa.

La nuova regina ha indossato una seconda spilla vicino al colletto, che era ornata da un ritratto della regina Margrethe nei suoi anni giovanili e va vista come un omaggio alla monarca uscente. Scegliendo questa spilla, avrebbe voluto mostrare rispetto per la suocera.

Un bacio reale per i libri di storia

Gli esperti ritengono infine che Mary ci abbia azzeccato in pieno con il suo look elegante e senza tempo. E ha dimostrato ancora una volta di essere un'icona di stile.

E c'è un altro motivo per cui la sua prima apparizione ufficiale come nuova regina potrebbe entrare nei libri di storia: il dolce bacio dato al marito Frederik sul balcone del palazzo, che è stato accolto da applausi entusiasti da parte dei presenti.