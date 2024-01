Il principe ereditario Frederik, il principe Christian e la principessa ereditaria Mary avranno dei nuovi titoli dal 14 gennaio. IMAGO/PPE

Dopo l'abdicazione della regina Margherita II, i principi ereditari Frederik e Mary subentrano come coppia reale. Adesso il tribunale danese ha annunciato i nuovi titoli.

Hai fretta? blue News riassume per te La regina Margherita (Margrethe in danese, ndt) II di Danimarca è la monarca più longeva al mondo dalla morte di Elisabetta II.

La sera di San Silvestro ha annunciato a sorpresa di voler abdicare.

La regnante consegna lo scettro a suo figlio, il principe ereditario Federico (Frederik in danese, ndt). Mostra di più

Nel suo discorso di Capodanno la regina Margherita II ha lanciato una notizia bomba: la monarca di 83 anni abdica. È arrivata a questa decisione dopo aver avuto qualche problema di salute.

Il cambio di trono avverrà domenica 14 gennaio, quando entreranno in vigore anche i nuovi titoli della rimodernata famiglia reale danese.

Dopo che Margrethe cederà lo scettro a suo figlio Federico, il principe ereditario diventa «Sua Maestà il Re Federico X». Al suo fianco c'è la regina Mary, che è esistita per l'ultima volta in Inghilterra nel 1953: era la moglie di re Giorgio V.

Ci sarà un cambiamento anche per il principe Christian, che essendo il figlio maggiore della coppia reale d'ora in poi sarà conosciuto come il principe ereditario Christian.

Il giovane ha compiuto 18 anni in ottobre ed è comunque molto più «vecchio» di suo padre, che è diventato principe ereditario nel 1972 all'età di tre anni.

I fratelli di Christian mantengono gli stessi titoli. E questo vale anche per Margrethe: dopo la sua abdicazione sarà chiamata ancora «Sua Maestà la Regina Margherita».