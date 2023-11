A mille miglia di distanza l'una dall'altra, la regina Camilla e la principessa Mary di Danimarca hanno scelto entrambe abiti di velluto per i rispettivi impegni lo scorso 21 novembre. E non sono le uniche a innamorarsi di questo nobile materiale!

Stile reale: l'abito di velluto di Camilla Camilla ha indossato un abito rosso di Fiona Clare al banchetto di Stato di Buckingham per il Presidente Yoon Suk-yeol e la First Lady Kim Keon-hee della Corea del Sud. L'abito lungo aveva una scollatura a V e maniche arricciate. Immagine: IMAGO/Avalon.red L'outfit era completato da una collana di rubini e dal diadema «Burmese Ruby», ornato di rubini e diamanti e appartenuto alla Regina Elisabetta II. Immagine: IMAGO/i Images Festa nazionale monegasca: Beatrice Borroméo (al centro) ha sfoggiato un look elegante insieme a Pierre Casiraghi in un completo di velluto bordeaux firmato Dior. Immagine: EPA Un abito ideale per una giornata molto mediatizzata. Immagine: EPA, Keystone Il 20 novembre, anche la Regina Camilla ha indossato un abito di velluto, questa volta color smeraldo, per partecipare alla serata della Foreign Press Association. Immagine: IMAGO/Avalon.red Un outfit dello stilista londinese ME+EM, impreziosito da un bracciale di smeraldi di Van Cleef & Arpels. Immagine: IMAGO/Avalon.red

Hai fretta? blue News riassume per te La regina Camilla ha fatto scalpore con un abito di velluto rosso e seta.

Il 21 novembre, a Copenaghen, anche la principessa ereditaria Mary ha indossato un modello dello stesso materiale.

Per le festività monegasche, Beatrice Borromeo ha indossato un ensemble di velluto firmato Dior. Mostra di più

Le feste di fine anno si avvicinano lentamente e, per quanto riguarda gli outfit, possiamo ispirarci alle teste coronate che ci fanno venire voglia di indossare, ebbene sì, un abito di velluto! Festoso e comodo, è l'ideale per qualsiasi festa di Natale a dicembre.

E per una buona ragione: il 21 novembre, due di loro hanno fatto scalpore con un abito di velluto con tonalità di rosso. Ma se i loro abiti erano simili, la regina Camilla e Mary, la principessa ereditaria di Danimarca, si trovavano a più di mille chilometri di distanza l'una dall'altra, il che esclude qualsiasi errore di moda.

Mentre l'abito lungo di Camilla a Buckingham per il banchetto di Stato con il Presidente Yoon Suk-yeol e la First Lady Kim Keon-hee della Corea del Sud aveva una scollatura a V, l'abito più color vino di Mary aveva una scollatura rotonda e una lunghezza media, che ha permesso di mostrare le scarpe a punta mentre partecipava al ricevimento di gala con il Vicepresidente del Vietnam Vo Thi Anh Xuan a Copenhagen. Ma al di là del materiale setoso, entrambi presentavano lo stesso dettaglio: le maniche arricciate.

E non è la prima volta che la scelta dell'outfit ricade su un capo in velluto. Mary ha alcuni modelli della stessa tonalità, ma non esita a riciclarli, come l'abito che ha già indossato quattro volte, anche per Capodanno.

Anche la regina Camilla è «recidiva». E non c'è bisogno di cercare negli archivi per trovare un abito di velluto, perché il 20 novembre, quando ha partecipato alla serata della Foreign Press Association, ha indossato un abito da sera color smeraldo del marchio londinese ME+EM, impreziosito da un bracciale color smeraldo di Van Cleef & Arpels.

Velluto per Beatrice Borromeo

Il velluto bordeaux ha conquistato anche il palazzo reale di Monaco il 19 novembre con Beatrice Borromeo, che ha optato per un completo da giorno composto da una giacca con collo alla Mao e bottoni neri e una gonna midi per i giorni festivi di Monaco. Questa creazione Dior è stata accessoriata con un bavaglino rotondo abbinato.

Possiamo pensare che questo sia solo l'inizio dell'abito di velluto per uno stile senza tempo che va oltre i palazzi principeschi. Ecco alcuni abiti reali nella galleria di immagini qui sopra.