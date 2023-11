Meghan, la moglie del principe Harry, non vuole tornare in Inghilterra, secondo l'autore Omid Scobie. Ciò significherebbe che un Natale con la famiglia reale britannica non sarebbe più possibile. IMAGO/ZUMA Wire

Meghan «non si è mai sentita a casa» nel Regno Unito e «non ha mai voluto mettere di nuovo piede in Inghilterra». Quindi lei e il marito, il principe Harry, non trascorreranno mai più un Natale insieme alla famiglia reale?

Sembrava quasi un miracolo di Natale: il principe Harry e sua moglie Meghan hanno chiamato per congratularsi con re Carlo per il suo 75esimo compleanno. I media britannici hanno addirittura ipotizzato che i reali rinnegati sarebbero stati invitati alla festa di Natale in famiglia.

Adesso tutto sembra di nuovo completamente rovesciato. Il «Mirror» scrive che Meghan non vuole mai più tornare in Inghilterra.

Questo è perlomeno quello che afferma il giornalista reale Omid Scobie, autore dei libri «Finding Freedom» e «Endgame», il suo lavoro più recente. Meghan «non vuole mettere mai più piede in Inghilterra» perché «non si è mai sentita a casa».

Inoltre non sarebbe venuta all'incoronazione dello scorso maggio perché si sarebbe rifiutata di «rituffarsi nella telenovela di corte».

Harry e Meghan inviano al nonno le foto dei nipoti

Ciononostante nel nuovo libro di Scobie si legge che i duchi di Sussex tengono il monarca «informato sulla loro vita familiare inviandogli le foto dei bambini». Dunque il legame familiare non sembrerebbe essersi completamente spezzato.

L'esperto di reali era precedentemente indicato come il portavoce di Meghan. Il libro «Endgame» è dedicato allo stato attuale della monarchia britannica e uscirà questo mese.

La descrizione del libro recita: «Un re impopolare, un erede al trono assetato di potere, una regina disposta a fare di tutto per proteggere la sua immagine, un principe costretto a iniziare una nuova vita dopo essere stato ucciso da... è stato tradito da la sua stessa famiglia».

Di recente però Scobie ha cercato di prendere le distanze dai Sussex prima della pubblicazione del suo nuovo libro. Questo è avvenuto dopo che Meghan ha reso pubblico che un ex consigliere aveva assistito l'autore con il suo primo libro.

Secondo quanto riferito, la biografia, pubblicata nell'agosto 2020 e che descriveva in dettaglio la vita matrimoniale di Harry e Meghan e la loro separazione dalla famiglia reale, non era autorizzata. Successivamente è emerso in tribunale che Meghan sapeva del libro.