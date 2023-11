L'azienda dei genitori di Kate va in fallimento e il Palazzo reale li costringe a non riprovarci

Dopo più di 30 anni, i genitori della principessa Kate devono dichiarare la loro società «Party Pieces» in fallimento.

I debiti della società ammonterebbero a circa tre milioni. Soldi che i creditori non avranno più indietro.

Carol e Michael Middleton volevano avviare una nuova attività, ma per il momento non lo fanno per proteggere la figlia.