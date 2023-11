Il principe William è «totalmente disgustato» dalla scena di Diana in «The Crown»

Il principe William si sarebbe arrabbiato perché la scena dell'incidente di Diana sarà mostrata nell'ultima stagione della serie di successo firmata Netflix «The Crown». KEYSTONE

Il principe William sarebbe «totalmente disgustato» dall’ultima stagione della serie sulla famiglia reale «The Crown». La ragione? Netflix sta riportando a galla la morte della madre Diana.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 16 novembre saranno disponibili su Netflix i primi quattro episodi della sesta e ultima stagione di «The Crown».

La popolare serie sulla famiglia reale tratterà, tra le varie cose, anche del fatale incidente di Diana nel 1997.

Il principe William sarebbe «totalmente disgustato» da questo. Mostra di più

I numerosi fan della serie targata Netflix «The Crown» attendono con ansia l’inizio della sesta e ultima stagione, che avverrà il 16 novembre 2023. Il principe William sarebbe però meno ansioso di vedere certe scene. Anzi, secondo «Watson.de» il figlio della principessa Diana sarebbe «totalmente disgustato».

Infatti, la relazione tra Lady D (1961-1997) e Dodi Al-Fayed (1955-1997) è una delle nuove trame della serie, a cui Netflix allude in una serie di immagini pubblicate in anteprima della sesta stagione.

Una delle foto mostra Diana (interpretata da Elizabeth Debicki, 33 anni) in un costume da bagno colorato, appoggiata pensierosa alla ringhiera dello yacht di lusso degli Al-Fayed, guardando in lontananza. Un altro scatto mostra la principessa nel ruolo di madre felice con i suoi due figli.

Una foto dal set di «The Crown», della sesta e ultima stagione, mostra Elizabeth Debicki nei panni di Diana e Khalid Abdalla nei panni di Dodi Al-Fayed in una limousine. Daniel Escale/Netflix

E in un altro ancora, si vede Lady D insieme a Dodi (Khalid Abdalla, 41 anni) in una limousine, prima di correre verso la morte. Diana e il suo compagno hanno perso la vita il 31 agosto 1997, quando la loro macchina si è schiantata in un tunnel a Parigi.

Anche per l'attrice di Diana le scene sono state angoscianti

L'attrice Elizabeth Debicki ha raccontato in una dichiarazione di Netflix: «È una sfida davvero unica per un'attrice interpretare questi speciali eventi contemporanei».

Si è abbandonata alla sceneggiatura di Peter Morgan (60) «con tutte le sue emozioni». L’attrice, che ha interpretato Diana nella quinta stagione, ha aggiunto: «La sua interpretazione sensibile ha perfettamente senso per me. Perché gli eventi sono ovviamente devastanti e angoscianti».