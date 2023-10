Ecco come i nipoti chiamano il loro nonno re Carlo III

Re Carlo III con parte dei suoi nipotini (AP Photo/Alastair Grant) KEYSTONE/AP Photo/Alastair Grant

I soprannomi hanno una lunga tradizione nella famiglia reale britannica. La defunta regina Elisabetta II veniva chiamata Lilibet all'interno della cerchia famigliare. Ora si è anche scoperto come i nipoti chiamano il loro nonno re Carlo III.

Chiunque abbia la fortuna di avere ancora dei nonni conosce il dilemma: come si fa a distinguere se si sta parlando di quelli paterni o di quelli materni? La situazione non è diversa nella famiglia reale britannica.

I tre figli del principe William e della principessa Kate hanno due nonni e un soprannome distinto per ciascuno di loro.

Il nonno Middleton si chiama «Sumo»

Da parte della mamma c'è il nonno Michael Middleton. Il 74enne sembra essere un tipo piuttosto divertente, perché i suoi nipoti, ovvero il principe George (10), la principessa Charlotte (8) e il principe Louis (5) lo chiamano «Sumo».

La passione di nonno Middleton sarebbe quella di sorprendere la famiglia con divertenti travestimenti a Natale. Poiché una volta si è presentato con un costume da lottatore di sumo, gli è stato dato questo nomignolo.

Re Carlo III è invece chiamato «Nonno Galles»

Finora non si sapeva invece come i nipoti chiamassero il loro nonno di sangue blu. Per tutto il mondo, Carlo III è «Sua Maestà il Re d'Inghilterra», ma non per i suoi nipoti, ovviamente.

George, Charlotte e Louis conoscono il loro nonno lontano dalla corona, dal trono e dalle apparizioni pubbliche ufficiali. Per i figli di William e Kate, Carlo non è prima di tutto il capo della famiglia reale d'Inghilterra, ma semplicemente il loro nonno.

Di conseguenza, anche lui ha un normalissimo soprannome. I tre bambini chiamano il monarca «Nonno Galles». Il motivo? Semplicemente perché era il principe di Galles prima della sua incoronazione.