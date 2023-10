Re Carlo III e la regina Camilla compiranno una visita di Stato in Kenya dal 31 ottobre al 3 novembre (foto d'archivio) Keystone

Sarà in Africa, per l'esattezza in Kenya, storica ex colonia britannica e Paese membro del Commonwealth dal 1963, la prima visita ufficiale di Carlo III da re al di fuori dell'Europa.

Lo ha reso noto oggi Buckingham Palace, d'intesa con il governo di Rishi Sunak, precisando che il sovrano sarà a Nairobi e in altre città keniane con la regina Camilla a fine mese, su invito del presidente William Ruto, nell'ambito di un viaggio di quattro giorni.

La visita, in veste di capo di Stato britannico, ha un particolare valore simbolico e riconciliatorio, tenuto conto che si svolgerà al culmine delle celebrazioni del 60mo anniversario dell'indipendenza conquistata dal Kenya nel '63 proprio da Londra, sulla scia della dissoluzione delle ultime vestigia dell'Impero Britannico.

«Il Re e la Regina – si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal palazzo – compiranno una visita di Stato in Kenya dal 31 ottobre al 3 novembre, per celebrare le calorose relazioni fra i due Paesi e la forte e dinamica partnership bilaterale che essi continuano a forgiare». «Il Re e la Regina visiteranno la contea della città di Nairobi, della città di Mombasa e le aree circostanti», recita ancora il testo, evocando fra gli obiettivi della missione quelli di «promuovere la lotta ai cambiamenti climatici, lo sviluppo di opportunità per l'occupazione dei giovani, per un progresso sostenibile, per la creazione di una regione più stabile e sicura».

Carlo e Camilla hanno compiuto finora due visite all'estero dall'ascesa al trono dell'8 settembre 2022, seguita alla morte di Elisabetta II, entrambe in Europa, in Germania e poi, il mese scorso, in Francia: Paese che avrebbe dovuto essere a marzo meta del loro primo viaggio in assoluto oltre confine, rinviato tuttavia su richiesta di Parigi a causa delle proteste sociali di massa di quei giorni nelle strade francesi contro il presidente Emmanuel Macron e la sua stretta sulle pensioni.

SDA