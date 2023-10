Una foto dal set della sesta e ultima stagione di «The Crown» mostra Elizabeth Debicki nei panni di Diana e Khalid Abdalla nei panni di Dodi Al-Fayed in una limousine. Daniel Escale/Netflix

Le foto della sesta stagione di «The Crown» sono arrivate. In uno degli scatti, Diana e Dodi Al-Fayed sono seduti sul sedile posteriore di un'auto, presumibilmente poco prima della loro morte. Come descriverà la serie targata Netflix gli eventi del 31 agosto 1997?

Hai fretta? blue News riassume per te La sesta e ultima stagione della serie di successo Netflix «The Crown» ruota attorno alla vita della regina Elisabetta II e della sua famiglia.

Nei nuovi e ultimi episodi compaiono anche Diana e il suo fidanzato Dodi Al-Fayed.

Le foto dal set pubblicate prima che la serie vada in onda mostrano che l'ultima stagione riguarderà anche il fatale incidente automobilistico di Lady D nell'estate del 1997. Mostra di più

La relazione tra la principessa Diana (1961-1997) e Dodi Al-Fayed (1955-1997) è una delle nuove trame di «The Crown», a cui Netflix allude in una serie di immagini prima dell'uscita della sesta stagione.

I nuovi episodi della serie, disponibili sulla piattaforma di streaming dal 16 novembre, ripercorreranno la vita della regina Elisabetta II (1926-2022) e della sua famiglia dal 1997 al 2005.

Netflix ha pubblicato alcune immagini su Instagram su cosa gli spettatori possono aspettarsi.

«Una sfida davvero unica»

Una delle foto mostra Diana (interpretata da Elizabeth Debicki, 33 anni) in un costume da bagno colorato, appoggiata pensierosa alla ringhiera dello yacht di lusso degli Al-Fayed, guardando in lontananza. Un altro scatto mostra la principessa nel ruolo di madre felice con i suoi due figli.

E in un altro ancora, si vede Lady D insieme a Dodi (Khalid Abdalla, 41 anni) in una limousine, forse prima di correre verso la morte. Diana e il suo compagno hanno perso la vita il 31 agosto 1997, quando la loro macchina si è schiantata in un tunnel a Parigi.

L'attrice Elizabeth Debicki ha raccontato in una dichiarazione di Netflix: «È una sfida davvero unica per un'attrice interpretare questi speciali eventi contemporanei». Si è abbandonata alla sceneggiatura di Peter Morgan (60) «con tutte le sue emozioni».

L’attrice, che ha interpretato Diana nella quinta stagione, ha aggiunto: «La sua interpretazione sensibile ha perfettamente senso per me. Perché gli eventi sono ovviamente devastanti e angoscianti».

Ecco cosa si vedrà nella sesta stagione di «The Crown»

Oltre ad affrontare la tragica morte della principessa e le sue conseguenze, i nuovi episodi di «The Crown» affrontano anche il giubileo d'oro della regina (Imelda Staunton, 67) e il matrimonio del principe Carlo (Dominic West, 54) con Camilla Parker Bowles (Olivia Williams, 55 anni).

Inoltre, una nuova, giovane coppia è al centro dell'interesse pubblico: il principe William (Ed McVey) e Kate Middleton (Meg Bellamy).

Imelda Staunton ha commentato così la sesta stagione: «Ho vissuto a lungo con il ruolo della regina Elisabetta II e mi sento ancora più a mio agio nell'interpretarla in questa stagione. Adoro la sua calma e la sua capacità di non lasciare che tutto ciò che deve essere accaduto intorno a lei nel corso della sua vita la porti fuori rotta».

La sesta e ultima stagione di «The Crown» è divisa in due parti: Netflix rilascerà i primi quattro episodi a partire dal 16 novembre, e gli episodi finali (dal quinto al decimo) a partire dal 14 dicembre.