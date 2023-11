Madre e figlia, che eleganza: Charlène con gli stivali alti, Gabriella coi tacchi

Il look della famiglia Grimaldi per la festa di Monaco Per la festa nazionale di Monaco, svoltasi domenica, la famiglia Grimaldi si è presentata in modo molto elegante... in particolare la principessa Charlène e la figlia Gabriella indossavano delle scarpe del celeberrimo marchio Louboutin. Immagine: KEYSTONE Madre e figlia hanno indossato lo stesso tipo di tenuta, ma blu notte per la piccola Gabriella, di otto anni, e rosso intenso per mamma Charlène. Si tratta di creazioni di Didier Angelo, marchio gestito dai due svizzeri Didier Cometti e Angelo Buonomo. Immagine: KEYSTONE Charlène indossava esclusivamente dei capi rossi incluso il cappotto in una sorprendente linea ad A, creando il popolare stile monocromatico. Immagine: KEYSTONE Anche per la serata di gala al Grimaldi Forum di Monaco la moglie di Alberto II è rimasta fedele a Didier Angelo e ha sfoggiato un abito a maniche lunghe con ricami di perle di vetro... Immagine: IMAGO/ABACAPRESS ... indossando preziosi orecchini di rubini di Cartier. Il trucco è risultato essere più pronunciato che durante la giornata. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Il look della famiglia Grimaldi per la festa di Monaco Per la festa nazionale di Monaco, svoltasi domenica, la famiglia Grimaldi si è presentata in modo molto elegante... in particolare la principessa Charlène e la figlia Gabriella indossavano delle scarpe del celeberrimo marchio Louboutin. Immagine: KEYSTONE Madre e figlia hanno indossato lo stesso tipo di tenuta, ma blu notte per la piccola Gabriella, di otto anni, e rosso intenso per mamma Charlène. Si tratta di creazioni di Didier Angelo, marchio gestito dai due svizzeri Didier Cometti e Angelo Buonomo. Immagine: KEYSTONE Charlène indossava esclusivamente dei capi rossi incluso il cappotto in una sorprendente linea ad A, creando il popolare stile monocromatico. Immagine: KEYSTONE Anche per la serata di gala al Grimaldi Forum di Monaco la moglie di Alberto II è rimasta fedele a Didier Angelo e ha sfoggiato un abito a maniche lunghe con ricami di perle di vetro... Immagine: IMAGO/ABACAPRESS ... indossando preziosi orecchini di rubini di Cartier. Il trucco è risultato essere più pronunciato che durante la giornata. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS

In occasione della Festa Nazionale di Monaco, la famiglia principesca si è vestita di tutto punto. Mentre Charlène ha fatto scalpore con il suo outfit firmato da stilisti svizzeri, è stata la figlia Gabriella ad attirare l'attenzione con i suoi tacchi.

Hai fretta? blue News riassume per te La famiglia Grimaldi era al completo per le festività del 19 novembre del principato di Monaco.

La principessa Charlène ha indossato due abiti di una casa di moda parigina fondata da due cittadini svizzeri.

La piccola principessa Gabriella ha indossato lo stesso abito della mamma per la giornata, calzando delle Mary Janes con tacco. Mostra di più

Non erano molto alte, ma erano comunque scarpe con il tacco che brillavano ai piedi della sorella gemella di otto anni di Jacques di Monaco.

E che tacchi! Si trattava di décolleté Mary Jane super trendy di Louboutin - facilmente riconoscibili per la loro suola rossa - che completavano il suo outfit blu navy in stile anni '50.

«Mini-me outfit» per la piccola principessa

Un look memorabile, soprattutto perché Gabriella era una copia troppo carina di sua madre Charlène, che si era presentata alla Corte d'Onore del Palazzo dei Principi con lo stesso abito, ma in rosso.

Una scelta eccellente, poiché il rosso non è solo il colore della bandiera monegasca, ma anche il colore di tendenza di questa stagione, soprattutto se indossato in un look monocromatico, come si può vedere sulla principessa.

Charlène ha completato lo stile con dei capi rossi: stivali alti, fascinator e guanti. Anche gli orecchini, impreziositi da rubini, erano in tinta.

Chic parigino creato da Didier Angelo

Non c'è voluto molto per svelare il nome del marchio di questo cappotto svasato con la sua caratteristica vita e i bottoni in tessuto. Un capo intramontabile che mostra lo chic parigino, creato da Didier Angelo.

Il marchio parigino è gestito da Didier Cometti e Angelo Buonomo, due svizzeri di origine europea meridionale, cresciuti a Basilea. Il duo di stilisti ha deciso di trasferirsi a Parigi all'età di 16 anni per realizzare il sogno di lavorare nell'industria della moda. Una decisione ovviamente giusta.

Anche per la serata di gala al Grimaldi Forum di Monaco Charlène è rimasta fedele a Didier Angelo e ha scelto un abito da festa del marchio per l'occasione.

La moglie di Alberto II ha sfoggiato un abito a maniche lunghe con ricami di perle di vetro in un turbinio di flash, indossando preziosi orecchini di rubini di Cartier. Il trucco da sera era più deciso e le sue labbra erano enfatizzate da un rosso intenso.

Charlène ha un debole per il design svizzero

L'ex nuotatrice professionista sembra avere un debole per il design svizzero. Solo quest'anno è apparsa più volte in abiti Akris, uno dopo l'altro.

Didier Angelo ne è naturalmente entusiasta. «Che onore vestire la principessa per la festa nazionale di Monaco», ha scritto lo stilista in una storia di Instagram, aggiungendo diverse foto della principessa con le sue creazioni.

Alla redazione piacerebbe scoprire quanto l'«effetto Charlène» abbia influito sulla domanda dei capi indossati dalla principessa.