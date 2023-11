Le foto della principessa di Monaco che sorride felicemente sono rare. Ma di recente Charlène e Alberto sono stati immortalati mentre si divertono insieme, a discapito dei titoli negativi degli ultimi tempi.

Charlène e Alberto si divertono insieme Alberto e Charlène di Monaco seguono la Coppa del Mondo di rugby. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Speranze e timori per la partita del Sudafrica contro l'Inghilterra. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Charlène appare serena, coinvolta e dà libero sfogo alle sue emozioni. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Il marito Alberto viene contagiato dal suo entusiasmo. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS La coppia principesca sembra divertirsi insieme. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS

Hai fretta? blue News riassume per te Alberto e Charlène hanno seguito la Coppa del Mondo di rugby.

Il 21 ottobre hanno tifato per il Sudafrica quando ha giocato contro l'Inghilterra.

Se si tratta del suo paese natale, Charlène s'infiamma. Durante la partita a Parigi si è mostrata più rilassata che mai. Mostra di più

La nostalgia di Charlène per il Sudafrica è grande. Coglie ogni occasione per recarsi nel suo Paese d'origine e anche per sostenerlo.

È stato così anche a settembre, in occasione della Waterbike Race. Il ricavato della gara è stato devoluto a un programma di corsi di nuoto e a uno di protezione dei rinoceronti e degli animali in via d'estinzione.

E quando la squadra di rugby del Sudafrica ha giocato contro l'Inghilterra, Charlène era in prima linea nel sostenere i giocatori del suo Paese.

Lo si è visto durante la partita giocata a Parigi il 21 ottobre. Nelle foto, la principessa sembrava molto presa e ha dato libero sfogo alle sue emozioni. Anche il principe Alberto è stato contagiato dall'energia della moglie.

Addio voci di separazione?

La coppia principesca sembra divertirsi insieme. Lo dimostrano le ultime foto, che spazzano via in un soffio i titoli negativi degli ultimi mesi.

Recentemente Alberto ha chiarito pubblicamente che le voci di separazione non erano vere e anche la principessa ha rotto il suo silenzio. In un'intervista, ha dichiarato di non voler più reagire alle brutte accuse mosse dalle malelingue. Si augurava che le voci semplicemente «svanissero nel nulla».

E forse, con le ultime foto della coppia gioiosa, sarà così.