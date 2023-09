Il principe Alberto, qui in conversazione con un giornalista di RTL, sabato sera era all'Oktoberfest. Schermata RTL

Il principe Alberto II non ha perso l'occasione di festeggiare all'Oktoberfest di Monaco di quest'anno. Nella stessa tenda, la sua ex amante Nicole Coste ha brindato con i suoi amici.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Alberto II di Monaco ha festeggiato nella tenda «Käfer» dell'Oktoberfest sabato sera.

Sul posto anche l'ex amante di Alberto, Nicole Coste.

I due hanno un figlio insieme, Alexandre.

Nel frattempo, la moglie Charlène ha fatto un'apparizione per la sua fondazione in Sudafrica. Mostra di più

Sabato sera c'è stata una visita reale al Wiesn. Il principe Alberto II si è mescolato alla folla di Monaco e ha festeggiato, tra l'altro, nella famosa tenda della birra «Käfer» della città.

Secondo la «Bild», il reale si è presentato poco dopo le 20.00 e ha festeggiato fino a dopo mezzanotte «con birra, vino, oca e anatra». L'organizzatore dell'Oktoberfest, Michael Käfer, è entusiasta: «Ama il cibo tradizionale bavarese».

Tuttavia, non è stata la preferenza di Alberto per la birra tedesca a diventare oggetto di sussurri quella sera, ma una presunta coincidenza nella lista degli invitati. Perché anche la stilista Nicole Coste stava festeggiando nella tenda «Käfer». L'ex assistente di volo ha avuto una relazione con Alberto II a fine anni '90, da cui è nato il figlio illegittimo Alexandre.

Nicole Coste e Charlène non vanno d'accordo

Oggi i due hanno un rapporto amichevole. Tuttavia, la moglie di Alberto, la principessa Charlène, è una spina nel fianco di Coste. Tra le altre cose, si dice che abbia fatto in modo che la stilista non potesse più entrare nel palazzo principesco monegasco. Durante la crisi di salute di Charlène, Coste ha anche deriso pubblicamente la principessa.

Il fatto che ora festeggi nella stessa tenda di Alberto II all'Oktoberfest è quindi piuttosto curioso. Secondo Coste, tuttavia, si è trattato di una pura coincidenza. «Non eravamo allo stesso tavolo», ha dichiarato l'ex assistente di volo alla Bild. Si dice che l'ex coppia non si sia nemmeno salutata.

La principessa Charlène si trova al momento in Sudafrica e vi partecipa per la sua fondazione. Alberto ha dichiarato a «RTL» che la festa di Monaco è sempre un momento importante per lui: «È la migliore festa del mondo».