Charlène e Alberto ritrovano il sorriso, almeno in pubblico

La principessa Charlène e il principe Alberto si guardano sorridenti durante una foto di gruppo. Davanti a loro ci sono i due figli gemelli: il principe Jacques e la principessa Gabriella. Immagine: Foto Instagram Il 9 settembre si è svolto il picnic monegasco «U Cavagnëtu». Immagine: Foto Instagram Una foto con tutta la famiglia. Immagine: Foto Instagram

Il principe e la principessa di Monaco sembrano aver finalmente ritrovato l'armonia. Charlène e Alberto si sono goduti il tempo trascorso insieme in famiglia nel fine settimana, dimenticando i titoli di giornale che vociferano di una crisi in corso tra la coppia reale. E di recente Alberto stesso a smentito le voci che circolano su di loro.

Hai fretta? blue News riassume per te Charlène e Alberto di Monaco hanno partecipato di recente a diversi eventi della corte monegasca.

Ad alcuni di questi hanno preso parte anche i loro due figli: Jacques e Gabriella.

La principessa si recherà in Sudafrica il 15 settembre per partecipare alla Water Bike Challenge.

Lo stesso Alberto ha smentito le voci che circolano su di loro in una recente intervista con «Il Corriere della Sera». Mostra di più

Le voci da un po' di tempo a questa parte sostengono che Charlène e Alberto di Monaco della corte monegasca siano in piena crisi, ma all'ultima apparizione pubblica la coppia principesca è apparsa invece molto professionale e armoniosa. Anche i figli gemelli Jacques e Gabriella erano presenti.

La tradizionale apparizione è avvenuta dopo la partecipazione a un torneo di golf di beneficenza, scrive «Gala».

L'8 settembre, la famiglia si è riunita per la commemorazione del 100° compleanno del principe Ranieri III.

Rilassati, sorridenti e di buon umore

Il 9 settembre si è invece svolto il picnic monegasco «U Cavagnëtu», servito nel Parco della principessa Antonietta. Charlotte Casiraghi (figlia di Carolina di Hannover) e suo marito Dimitri Rassam, produttore cinematografico, erano presenti. C'era anche la nipote di Alberto, Mélanie-Antoinette de Massy.

Il principe e la principessa di Monaco hanno portato con loro anche i due figli, il principe Jacques e la principessa Gabriella. Charlène sembrava rilassata, sorrideva calorosamente e si divertiva. Anche Alberto era di buon umore.

Questi eventi tradizionali si sono svolti una settimana prima del viaggio della principessa in Sudafrica, dove parteciperà alla quinta edizione del «Water Bike Challenge». Partirà il 15 settembre e tornerà a Monaco due giorni dopo.

«Charlène è sempre il mio fianco»

Nel frattempo, lo stesso Alberto ha smentito le voci che circolano sul suo e sul conto della moglie in una recente intervista a «Il Corriere della Sera», nello specifico sul trasferimento della principessa in Svizzera: «Charlène è sempre il mio fianco (...). Non capisco tutti questi rumors che mi feriscono, su di lei che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento per vederci. Falsità».

E il principe prosegue, interrogato sulla lunga assenza di Charlène dal principato, sostenendo che la moglie si è ormai lasciata i problemi di salute alle spalle: «Charlène ha avuto delle difficoltà molti mesi fa ormai, ma adesso grazie al cielo quel periodo è superato, ed è sempre al mio fianco.».

«Mi sostiene nella guida del Principato, poi non siamo 24 ore su 24 attaccati l’uno all’altro, siamo anche noi una coppia che lavora e il lavoro ci permette talvolta di vederci solo alla fine di una lunga giornata piena di appuntamenti».

La coppia principesca sembra dunque aver ritrovato l'armonia, o meglio... non l'avrebbe mai persa.