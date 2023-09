Charlène scaccia le voci sulla rottura con un outfit deciso

ll Principe Alberto II di Monaco e la principessa Charlene in una delle ultime loro apparizioni pubbliche congiunte per il Ballo della Croce Rossa allo Sporting Club Salle des Etoiles di Monaco, lo scorso luglio. KEYSTONE

Da qualche settimana si sono nuovamente alimentate le voci di una crisi, ma la coppia principesca di Monaco è riapparsa pubblicamente insieme. Nel bel mezzo della tempesta: Charlène sorride e la fa con un outfit molto deciso.

Hai fretta? blue News riassume per te Charlène e Alberto di Monaco smentiscono le voci sulla loro rottura con un'apparizione pubblica insieme.

La principessa Charlène ha scelto un look sicuro di sé che dovrebbe irradiare forza.

Non è la prima volta che sceglie uno stile androgino ed elegante. Mostra di più

È dura per la principessa Charlène di Monaco in questo momento. Lei e suo marito, il principe Alberto II, si confrontano ogni giorno con nuovi titoli di giornale.

Un tema sempre caldo è la loro relazione e, come alcuni media vorrebbero sapere, se questa stia per crollare. Le ultime voci parlerebbero addirittura di un trasferimento della principessa in Svizzera.

Un'apparizione insieme

Adesso però c'è di nuovo che lo stesso Palazzo ha pubblicato su Instagram una foto della coppia principesca insieme. Il motivo dell'apparizione congiunta è il lancio della prima emittente pubblica monegasca, «TV Monaco», avvenuto la settimana scorsa.

«TV Monaco proporrà principalmente programmi incentrati sui quattro temi che costituiscono l'identità del canale: ambiente, informazione, sport e stile di vita», si legge nel comunicato ufficiale.

Nello scatto condiviso sui social media, Alberto e Charlène sono raffigurati a braccetto. E sì, sorridono anche teneramente.

Un look che simboleggia forza

La tempesta intorno alla crisi di coppia al momento sembra soffiare eccezionalmente altrove.

Ad ogni modo, l'outfit di Charlène è stato ben scelto per l'occasione: indossava degli eleganti pantaloni palazzo color avorio tagliati in vita, che ha abbinato ad un top di raso nero con collo a V.

Come spesso accade, il taglio lascia scoperte le braccia, che l'ex nuotatrice professionista ama sempre sfoggiare. Le sue décolleté riprendono il look nero.

Un outfit che comunica forza, soprattutto attraverso i pantaloni da tailleur presi in prestito dalla moda maschile. La principessa è sicura di sé, anche con il suo taglio di capelli pixie cut, che al momento porta di colore castano. Non è la prima volta che Charlène opta per uno stile androgino ed elegante.